Oggi, gli studenti della Apalachee High School riprendono le loro attività accademiche.

"Stavo principalmente cercando di trarre il massimo da ogni giorno, anche quando mi sentivo giù. Stavo solo cercando di essere felice ogni giorno," ha condiviso con CNN il 15enne il sabato.

Il 4 settembre, Apalachee è diventato il luogo di un incidente tragico che ha portato alla morte di due studenti e due insegnanti. Questo incidente ha lasciato un'impronta duratura sulle vite degli studenti come Isaiah, delle loro famiglie e dell'intera comunità di Winder, in Georgia.

Oggi, la scuola inizia la sua riapertura graduale.

Strategia di riapertura

La scuola ha organizzato un open house il lunedì, offrendo alla comunità l'opportunità di ricollegarsi e avviare il processo di guarigione e andare avanti insieme, come annunciato dal sistema scolastico della contea di Barrow.

Jud Smith, lo sceriffo della contea di Barrow, ha dichiarato prima dell'open house: "Oggi rappresenta un passo importante per la guarigione all'interno di questo edificio alle nostre spalle. Ci sono misure di sicurezza in atto, ma potrebbero non essere evidenti".

Le lezioni riprenderanno martedì, con sessioni a metà giornata fino al 4 ottobre. Dal 14 ottobre, dopo una settimana di vacanza autunnale, gli studenti torneranno alle lezioni intere, come annunciato.

Il sito dell'incidente, J Hall, rimarrà chiuso. Gli studenti verranno temporaneamente trasferiti in un edificio del sistema scolastico vicino fino all'arrivo dei nuovi "moduli di classe" a gennaio.

I professionisti della salute mentale, i cani terapeutici e le forze dell'ordine saranno presenti per aiutare gli studenti a riadattarsi alla loro routine.

"Sappiamo che non è facile", ha detto Dallas LeDuff, superintendente del sistema scolastico della contea di Barrow, nella dichiarazione. "Stiamo tutti navigando attraverso l'avversità e le emozioni che potremmo mai comprendere appieno. Il benessere e la sicurezza dei nostri studenti e del personale rimangono la nostra priorità assoluta. Siamo impegnati a discutere con la nostra comunità e gli esperti di sicurezza su ulteriori strati di sicurezza".

Tuttavia, alcuni membri della comunità sentono che questo piano non è sufficiente.

I genitori, gli studenti e i membri della comunità insoddisfatti hanno avviato una petizione che ha raccolto oltre 1.200 firme, chiedendo ulteriori misure di sicurezza prima del ritorno - come politiche per borse trasparenti e metal detector. Proposto anche l'opzione di apprendimento online fino alle vacanze autunnali per dare agli studenti e ai docenti più tempo per guarire.

'Ancora sembra surreale'

Da quando è successo l'incidente, Isaiah e altri studenti sono tornati ad Apalachee per recuperare le loro cose, ma gli effetti persistenti della tragedia sono palpabili.

"Solo camminando intorno, sembrava strano. Era come se non dovessi essere lì", ha condiviso Isaiah. "È stato davvero difficile accettare che qualcosa del genere potesse succedere. Anche dopo un paio di settimane, ancora sembra surreale che ci sia successo".

Armando Martinez, un 15enne, ha condiviso con CNN venerdì che era tornato a scuola per gli allenamenti e che è stato un'esperienza difficile.

"Essere lì da solo, considerato che ero nella stanza quando è successo, è stato difficile", ha detto Armando.

Tuttavia, entrambi gli adolescenti ammettono che il senso di comunità li ha motivati a tornare.

"È stato spaventoso, ma sapere che abbiamo una comunità così forte - è impareggiabile. Dovresti vedere la quantità di supporto, la quantità di persone che erano lì per aiutarci", ha condiviso Armando.

L'opportunità di stare con la loro comunità e sostenere gli altri è ciò che motiva Isaiah a tornare a scuola, ha aggiunto.

"Ciò che mi motiva veramente sono i miei amici, la mia famiglia, i miei compagni di squadra e i miei allenatori. So che la nostra comunità ci starà guardando le spalle".

