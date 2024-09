Oggi è il Giorno Nazionale del Cheeseburger: assapora queste offerte allettanti!

McD, il gigante dell'industria, offre cheeseburger doppi a 50 centesimi tramite la loro app, circa 45 centesimi in più rispetto al costo iniziale del loro classico burger nel 1948. Questo fa parte della loro strategia per rivitalizzare le vendite in calo, inclusa l'estensione del popolare pasto da $5 fino a dicembre.

Il pasto economico è spesso stato un settore a basso profitto con scarsa fedeltà dei clienti. Per attirare più affari e creare clienti abituali, le catene hanno iniziato a offrire sconti importanti, solitamente legati alle loro app mobili.

E McDonald's non è l'unico a farlo. Wendy's offre un cheeseburger junior al bacon per un penny fino al 22 settembre, solo se si acquista qualcos'altro tramite la loro app. Allo stesso modo, Burger King regala un cheeseburger gratuito per acquisti superiori a $1 tramite la loro app.

Anche le catene più piccole seguono l'esempio. Jack in the Box offre un cheeseburger Jumbo Jack per un acquisto di $1 sulla loro app, mentre Carl's Jr. offre un cheeseburger doppio a metà prezzo sulla loro app. White Castle offre un'offerta "compra uno, prendi uno" sui loro Cheese Sliders tramite la loro app con il codice "SAYCHEESE".

Smashburger, che ha recentemente rivisto il proprio logo e menu, vende cheeseburger a $5 (solitamente oltre $7) utilizzando il codice “BURGERDAY” sulla loro app o in-store, e offre addirittura un'alternativa vegetariana. Inoltre, forniscono un coupon di "ritorno" del 50% su qualsiasi burger o sandwich durante la prossima visita se si ordina l'offerta.

I costosi cheeseburger di McDonald's sono stati una fonte di critiche e un riflesso dei prezzi in aumento del fast food. Joe Erlinger, Presidente di McDonald's USA, ha scritto una lettera aperta sul sito web dell'azienda a maggio, sottolineando l'importanza di evitare aumenti dei prezzi casuali che danneggiano la reputazione dell'azienda. Ha anche sottolineato che i prezzi non sono aumentati così tanto come si pensa.

Tuttavia, i clienti hanno iniziato a evitare le catene di fast food, optando per ristoranti casual come Applebee's e Chili's, che molti credono offrano un migliore valore.

Di conseguenza, gli sconti sono di massima importanza per le aziende di fast food al momento per attirare di nuovo i clienti.

