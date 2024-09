Oggetto spazzato via che potrebbe provocare irritazione alle api

Basandosi sui pettegolezzi, si dice che Mats Hummels abbia raggiunto AS Roma poco dopo la chiusura del periodo di trasferimento, segnando il suo primo passo nel calcio internazionale. Tuttavia, dopo il brusco licenziamento dell'allenatore Daniele De Rossi, Hummels potrebbe incontrare un vecchio collega.

AS Roma ha deciso di licenziare De Rossi dopo solo quattro partite nella Serie A. Il 41enne pilastro del club aveva preso il posto di José Mourinho a gennaio, guidando la squadra alle semifinali della Europa League e siglando un nuovo contratto triennale ad aprile. Il portavoce del club ha annunciato che la decisione è stata presa per il "bene della squadra". L'obiettivo è quello di continuare il loro viaggio rapidamente, poiché la stagione è ancora agli inizi.

AS Roma ha scelto di mantenere l'identità del nuovo leader segreta. I giornali italiani sospettano che gli allenatori italiani Edin Terzic e Thomas Tuchel siano tra i candidati principali, entrambi con un passato con Hummels.

Terzic apparentemente in pole position

Dopo il licenziamento di De Rossi, Terzic è considerato il "favorito", secondo il "Corriere della Sera". I giornali italiani come "Gazzetta dello Sport" e "Corriere dello Sport" indicano anche Terzic come possibile sostituto. Tuchel è un altro forte candidato, secondo le voci. È importante notare che Hummels ha avuto un rapporto teso con entrambi gli allenatori durante il suo periodo al Borussia.

In preparazione per la finale di Champions League 2024, Hummels ha criticato Tuchel su "Sport Bild", dicendo: "Il Borussia Dortmund non dovrebbe riflettere questo - contro qualsiasi avversario a livello mondiale". Hummels ha dichiarato di aver provato un senso di dishonore, dicendo di sentirsi "sottomesso e footballisticamente inferiore" con la maglia del Borussia Dortmund. Ha elogiato Terzic per le sue idee, ma ha notato un miglioramento dopo la pausa invernale, con l'arrivo di Nuri Sahin e Sven Bender. Dopo questi sviluppi, Sky ha riferito che Hummels avrebbe continuato al Borussia solo se Terzic se ne fosse andato. Entrambi non sono più con la squadra.

Disputa con Tuchel apparentemente risolta

La disputa tra Hummels e Thomas Tuchel è avvenuta dopo la finale della DFB-Pokal 2016. Tuchel stava allenando Hummels al Borussia Dortmund all'epoca. Hummels è stato sostituito a causa di un crampo e Tuchel ha commentato: "Ha richiesto una sostituzione. Poteva fare di più". Tuttavia, Hummels ha dichiarato che la disputa è stata risolta nel 2018.

AS Roma è ancora imbattuta nelle prime quattro partite di questa stagione, avendo ottenuto solo tre pareggi e avendo subito una sconfitta in casa contro l'outsider FC Empoli. In questa stagione, il club ha acquisito il vincitore del Mondiale 2014 Hummels dal Borussia Dortmund e il francese Manu Kone dal Borussia Mönchengladbach.

