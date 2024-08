- Offrire ai donne colpite dalla violenza <unk> Iniziare a Berlino

Per le donne che cercano di sfuggire al ciclo di violenza domestica, la polizia federale ha un nuovo progetto nelle stazioni ferroviarie delle grandi città. La ministra dell'Interno federale, Nancy Faeser (SPD), ha visitato il primo punto di contatto per donne vittime di violenza a Berlino Ostbahnhof. Ha annunciato che ne verrà aperto un altro presso la sede della polizia federale di Colonia Hauptbahnhof entro la fine dell'anno.

L'idea alla base di questo progetto è che le vittime di violenza domestica sono spesso strettamente controllate dai loro aguzzini. Pertanto, potrebbe essere più facile per loro accedere a un punto di servizio della polizia 24/7 in un luogo affollato come una stazione ferroviaria piuttosto che in una stazione di polizia locale.

Il punto di contatto a Berlino Ostbahnhof si trova in un angolo vicino a un fast-food. La stanza riservata ai colloqui con le donne è più accogliente degli uffici della polizia typical. Sono disponibili poliziotte specialmente addestrate come punti di contatto per le donne.

Se questo nuovo concetto si dimostrerà efficace, potrebbero essere istituiti altri punti di contatto simili in altre stazioni ferroviarie, ha detto Faeser. Le donne hanno bisogno di una migliore protezione dalla violenza domestica. Secondo un recente rapporto di polizia, circa 256.000 persone sono state vittime di violenza domestica lo scorso anno, con il 70% donne. Nel complesso, la polizia ha registrato un aumento del 6,5% rispetto all'anno precedente.

Le poliziotte specialmente addestrate forniscono supporto e assistenza confidenziali alle donne in difficoltà. Inoltre, il dipartimento di polizia sottolinea l'importanza di avere tali centri nelle stazioni ferroviarie delle grandi città, garantendo un facile accesso alle vittime che cercano aiuto.

