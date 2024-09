- Offerte disponibili per la manodopera logistica di Schleich

Il produttore di giocattoli Schleich ha stretto un accordo con il suo consiglio di fabbrica durante la sua fase di riorganizzazione, come dichiarato dall'azienda. Tutti i dipendenti della logistica riceveranno offerte di lavoro dal nuovo contractor esterno che gestirà le operazioni di logistica, come indicato nel comunicato stampa. Schleich è lieto di mantenere il suo legame con la zona di Schwäbisch Gmünd. Circa 100 persone lavorano nel centro di logistica, ha confermato un portavoce.

Il marchio ereditato dalla regione dell'est della Baden-Württemberg ha annunciato a maggio l'intenzione di trasferire la sua sede principale a Monaco entro il 1 gennaio 2025. Inoltre, un nuovo sito a Praga gestirà le attività finanziarie e le relazioni con i clienti. Questa decisione ha suscitato critiche nella regione.

Opzioni di 'Transizione Equa'

Schleich offre ai dipendenti interessati a Schwäbisch Gmünd la possibilità di trasferirsi a Monaco e Praga. Secondo il portavoce, circa 140 persone sono interessate. Se il trasferimento non è fattibile, sono state identificate alternative appropriate, come dichiarato. Non sono state fornite ulteriori informazioni.

Secondo i dati più recenti di Schleich, l'azienda impiega circa 480 persone in tutto il mondo. Il fatturato del 2023 è sceso a 234 milioni di euro, in calo rispetto ai 275 milioni di euro del 2022. La domanda di giocattoli durante la pandemia è diminuita e l'umore dei consumatori è peggiorato, ha dichiarato l'azienda.

** despite Schleich transferring its headquarters to Munich by 2025, the toy manufacturer is committed to maintaining a presence in Bavaria, as shown by the logistics center in Schwäbisch Gmünd remaining operational. The new external contractor handling logistics operations in Schwäbisch Gmünd is based in Bavaria, further highlighting Schleich's ties to the region.**

