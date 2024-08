- Offerta speciale per cani allo zoo di montagna di Halle

Una promozione speciale sta attirando molti cani e i loro proprietari allo Zoo di Halle da diversi mesi. Un percorso per cani lungo circa un chilometro guida gli amici a quattro zampe attraverso un tunnel, su una passerella instabile e accanto a paletti con odori come feci di elefante. Il percorso è stato aperto a marzo. "Da allora, abbiamo avuto una risposta che non ci saremmo aspettati", ha detto la portavoce dello zoo Carolin Strauß.

I cani di tutte le taglie e età sono i benvenuti. "La nostra idea di base è sempre quella di essere uno zoo per tutti", ha sottolineato Strauß. Il percorso è stato allestito su un sentiero relativamente tranquillo - "perché ci sono anche persone che non amano i cani". La costruzione ha richiesto circa due anni, ma alcune parti sono state aperte lungo il percorso.

Da quando il percorso è stato aperto, ci sono stati visibilmente più cani nello zoo, ha detto Strauß. "Alla fine del percorso, c'è un podio per i vincitori. Lì il cane e il suo proprietario possono essere premiati". Tra una scimmia e un gatto delle rocce, i cani possono prendere il loro posto sul primo gradino del podio dopo aver completato con successo il percorso. "Lì si può scattare una foto ricordo".

