- Odio online verso Zverev: Zverev dichiara che sua madre voleva essere lasciata

Per Alexander Zverev, gestire l'odio online è semplice: "Ignorali e basta". Questo problema è riemerso agli US Open, con la tennista francese Caroline Garcia che ha rivelato messaggi offensivi ricevuti. Anche il giocatore di tennis tedesco numero uno ha incontrato critiche aspre sui social media durante l'evento del Grande Slam a New York.

"Guarda il mio Instagram, guarda quante volte si augura la morte di mia madre o la mia", ha dichiarato Zverev. "Ci sono idioti in tutto il mondo".

Garcia ha riferito di aver ricevuto centinaia di messaggi d'odio, condividendo esempi sconvolgenti che vanno dagli insulti ai desideri di morte per sua madre. Nonostante il dolore, la 30enne ha gli strumenti per proteggersi. "Ma non va bene. Mi preoccupa pensare ai giovani giocatori che devono affrontare questo", ha scritto.

Jule Niemeier ha affrontato simili difficoltà all'inizio della sua carriera. In seguito, ha drasticamente ridotto i commenti sui suoi post di Instagram. "È davvero un peccato perché rovina il divertimento", ha riflettuto la nativa di Dortmund dopo la sua vittoria al secondo turno agli US Open, parlando dei messaggi d'odio. "Quando sei giovane e debutti nel circuito, molte persone non sanno come gestirli".

Passa "pochissimo" tempo sui social media, ma è importante per gli sponsor. "Ma pubblico raramente dalla mia vita personale, anche a causa di questi messaggi, per proteggermi e proteggere la mia famiglia e gli amici", ha spiegato. La sua cara amica Eva Lys aveva anche reso pubblici i messaggi d'odio in passato e aveva ricevuto un sostegno pubblico significativo in seguito.

Cercando soluzioni

Ma quali strategie a lungo termine possono affrontare efficacemente questo problema? Lo scorso anno, la Federazione Francese di Tennis ha implementato una soluzione tecnologica per proteggere i giocatori agli Open di Francia dai commenti offensivi. Un'intelligenza artificiale dovrebbe filtrare i messaggi e i giocatori devono scannerizzare un QR code prima di utilizzare i loro account sui social media.

"La WTA e l'ATP stanno studiando le soluzioni", ha riconosciuto Niemeier - ma: "Non risolve completamente. Vinci una partita e ricevi ancora questi messaggi, che è completamente assurdo".

Garcia, in un lungo post sui social media, ha incolpato le piattaforme di prendere azioni più forti contro l'odio. Ha anche criticato la collaborazione tra i tornei e gli sponsor del tennis con le aziende di scommesse, che percepisce come fomentino abitudini dannose nel gioco d'azzardo. Spesso, si possono osservare scommettitori insoddisfatti nei commenti che lanciano insulti ai giocatori dopo le loro sconfitte e li accusano di perdere intenzionalmente.

I giocatori sono uniti nella lotta contro "questa calamità"

Garcia ha ricevuto un sostegno significativo dalla comunità del tennis, principalmente dai suoi pari. La numero uno del mondo Iga Swiatek dalla Polonia l'ha ringraziata. La numero sei del mondo Jessica Pegula dagli Stati Uniti ha dichiarato: "Le minacce di morte costanti e le minacce alla famiglia sono ora comuni". E Ons Jabeur dalla Tunisia ha risposto a Garcia: "Uniamoci tutti per combattere questa calamità".

