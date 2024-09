Ocean Gate ha chiesto ai dipendenti di sospendere temporaneamente i loro salari, secondo ex dipendenti che hanno fornito informazioni agli investigatori che esaminano l'incidente dell'implosione di Titan.

Personale di OceanGate è stato invitato a posticipare i propri stipendi all'inizio del 2023, come dichiarato da Amber Bay, l'ex direttore amministrativo, durante un'udienza di due settimane condotta dalla Marine Board of Investigation – il massimo organismo di indagine della Guardia Costiera. Il consiglio sta esaminando le cause del disastro del giugno 2023 durante la immersione del batiscafo al Titanic, che ha causato la morte del CEO di OceanGate Stockton Rush e di altre quattro persone.

"Stavamo cercando di bilanciare la nostra situazione finanziaria", ha detto Bay, descrivendo una proposta che Rush avrebbe ideato con l'aiuto di un avvocato o di qualcun altro. Secondo lei, prevedeva il ritardo dei pagamenti e l'ottenimento di un piccolo interesse, con la possibilità di recuperarlo in seguito.

"Le difficoltà finanziarie erano diventate molto serie in quel momento", ha detto Bay. Ha confermato di aver ritardato i propri pagamenti insieme a Rush. Ha detto che la richiesta è stata fatta solo una volta.

La testimonianza di Bay ha rispecchiato quella di Phil Brooks, ex direttore dell'ingegneria di OceanGate, che ha suggerito che la richiesta dimostra le difficoltà economiche della società - difficoltà che hanno portato a compromessi sulla sicurezza.

OceanGate, ha detto Brooks lunedì, ha richiesto ai dipendenti di sospendere volontariamente i propri pagamenti, promettendo di recuperarli dopo l'anno nuovo.

"Non credo che nessuno abbia aderito, ma era evidente che la società era in difficoltà finanziarie, il che ha portato a decisioni che ho sentito compromettere eccessivamente la sicurezza", ha detto Brooks.

In tema di sicurezza, Brooks ha sottolineato la necessità per lui e la sua squadra di servire il batiscafo in mare, poiché era posizionato su una piattaforma che si muoveva su e giù perché trainato dalla sua nave madre o ancorato.

"Non potevo svolgere questo compito... I motivi erano finanziari e ho sostenuto contro di esso, sostenendo che era inappropriato perché era troppo pericoloso", ha detto.

Le difficoltà finanziarie e di sicurezza di OceanGate hanno spinto Brooks a lasciare la società, ha spiegato.

In risposta a CNN, OceanGate ha espresso le sue più sentite condoglianze alle famiglie e ai cari di coloro che hanno perso la vita nell'esplosione del Titanic.

"OceanGate, che ha interrotto le attività aziendali poco dopo la tragedia e non ha dipendenti a tempo pieno, è un interessato alle indagini della Guardia Costiera. Abbiamo collaborato pienamente con le indagini della Guardia Costiera e dell'NTSB sin dal loro inizio, compreso l'udienza pubblica in corso convocata dalla Guardia Costiera", si legge nella dichiarazione.

Oltre a Rush, gli investigatori hanno identificato un "implosione catastrofica" che ha causato la morte di Shahzada Dawood, imprenditore, e suo figlio di 19 anni, Suleman Dawood; Hamish Harding, imprenditore; e Paul-Henri Nargeolet, sommozzatore francese.

