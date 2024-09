- Occupazione catastrofica di SEK: individui che lottano con problemi di salute mentale

Il sabato mattina, un individuo di 46 anni è stato segnalato mentre si comportava in modo minaccioso nei confronti di un 49enne armato di pistola in un parco roulotte. Il 49enne è riuscito a respingere l'aggressore e a chiamare i servizi di emergenza. Secondo un rapporto congiunto delle forze dell'ordine e della procura, il 46enne è poi entrato in un edificio a più unità sulla Dreilindenstraße. Poiché il sospetto non rispondeva alle bussate, le autorità hanno fatto irruzione nel pomeriggio.

Il sospetto apre il fuoco sulla polizia

Le autorità hanno annunciato in serata di essere riuscite a entrare nell'appartamento di Nikolassee a Berlino dove viveva il 46enne, grazie a un mandato. Tuttavia, l'uomo avrebbe risposto aprendo il fuoco. Gli agenti hanno risposto al fuoco, causando la morte dell'uomo. È in corso un'indagine per omicidio.

Buchner ha fatto trapelare che le circostanze su come il 46enne abbia ottenuto l'arma rimangono poco chiare. L'appartamento dell'uomo è stato descritto come in disordine.

L'edificio multifamiliare si trova nel distretto di Steglitz-Zehlendorf a Berlino, vicino alla zona di Wannsee. La maggior parte del quartiere è occupata da ville e case isolate. L'edificio in questione ospita unità abitative a basso costo. Un residente ha riferito a un giornalista dell'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur che nell'edificio ci sono circa 100 monolocali. nearby facility is an elementary school.

Il canale di notizie locale RBB ha riferito ampiamente sull'incidente, fornendo aggiornamenti regolari alla comunità. Le azioni del 46enne hanno causato preoccupazione tra i residenti del distretto di Steglitz-Zehlendorf, con molti che hanno espresso sollievo quando la situazione è stata finalmente risolta.

