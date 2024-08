- Occorrenze durante il servizio di un attento di un veicolo trainato da cavalli

La capo di BSW, Sahra Wagenknecht, ha interrotto il suo comizio ad Erfurt a causa di un incidente, scendendo momentaneamente dal palco. Un partecipante di 55 anni è stato apparentemente cosparso con una sostanza rossa e aggredito leggermente, come testimoniato da un fotografo dell'agenzia dpa. Un sospetto è stato gestito dalla sicurezza e portato via in manette. Dopo una breve interruzione, la politica è tornata sul palco. L'incidente è avvenuto vicino alla fine del suo discorso.



