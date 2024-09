Indice

Preferenza per la vita da single o per la coppia?

Fiducia nell'amore eterno?

Riponenza sull'amicizia?

Importanza del sesso soddisfacente?

Preferenza per partner più giovani?

Opzioni digitali per gli appuntamenti

Online dating mantiene le promesse?

Frequenza desiderata di intimità?

Stato di relazione soddisfacente?

Credenze interiori vitali

Età percepita versus biologica

Transizione verso la vecchiaia?

Determinanti dell'invecchiamento

Miglioramenti estetici - una scelta?

Affinità per i videogiochi

Incontri casuali

Rifiuto dell'etichetta "Silver Ager"

- Obiettivi e ambizioni dei più di 50 anni

La generazione "Now me", composta da individui over 50, ha mostrato un rinnovato interesse per la propria vita personale, come emerge da uno studio recente dell'Istituto Rheingold. Questo gruppo continua a vivere in modo più autodeterminato e libero, ma anche meno impegnato e più autonomo rispetto ai loro coetanei più anziani. Gli studiosi hanno raccolto informazioni attraverso un sondaggio tra più di mille tedeschi e interviste individuali, rivelando quali fattori contribuiscono a una relazione appagante e quali sono gli standard cercati nella scelta di un potenziale compagno di vita.

Preferenza per la vita da single o per la coppia?

Circa il 31% degli individui over 50 vive attualmente da solo, con quasi la metà di questi single che scelgono di rimanere tali. C'è una notevole differenza di genere, con il 57% delle donne e il 46% degli uomini che esprimono la preferenza di mantenere il loro status di single.

Fiducia nell'amore eterno?

Tra gli uomini single over 50 che cercano una nuova relazione, l'81% crede ancora nell'idea dell'amore vero. Questa fede è meno diffusa tra le donne, con solo il 71% che vi aderisce.

Riponenza sull'amicizia?

In media, le persone over 50 hanno otto amici, di cui almeno tre considerati amici stretti. L'81% dei partecipanti dichiara di fidarsi dei propri amici, mentre l'83% può parlare con loro di qualsiasi cosa in modo aperto.

Importanza del sesso soddisfacente?

Più della metà (70%) degli uomini single over 50 valuta una relazione sessualmente appagante nella scelta di un partner. Questa esigenza è meno rilevante per le donne over 50, con solo il 31% che la considera nella scelta del partner.

Preferenza per partner più giovani?

Più della metà (58%) degli uomini over 50 cerca un partner più giovane, mentre queste considerazioni giocano un ruolo meno importante nel processo di scelta del partner per le donne, con solo il 30% interessato a un partner più giovane.

Opzioni digitali per gli appuntamenti

Un decimo dei partecipanti over 50 utilizza almeno una volta al mese le piattaforme di appuntamenti online, con il 4% che lo fa con maggiore frequenza. Le opzioni popolari includono Finya e Tinder.

Online dating mantiene le promesse?

Le piattaforme di appuntamenti online soddisfano per lo più le aspettative sessuali degli utenti over 50, con il 38% che cerca e il 34% che trova tali incontri. Tuttavia, il tasso di successo per stabilire una relazione romantica è più basso, con solo il 15% che trova un compagno adatto per una relazione duratura, mentre il 41% cerca una tale connessione. Il successo nella ricerca di nuove amicizie è del 30%, mentre il 53% aspira a esso.

Frequenza desiderata di intimità?

Il 53% degli uomini e delle donne over 50 desidera momenti intimi regolari, ma solo il 30% di questi desideri viene effettivamente soddisfatto.

Stato di relazione soddisfacente?

Due terzi dei rispondenti (63%) sono attualmente in una relazione, con il 4% che la descrive come puramente pratica e il 63% che la identifica come basata sull'amore.

Credenze interiori vitali

I fattori che hanno un valore significativo in una relazione per gli individui over 50 includono: l'umorismo, le buone maniere e l'intelligenza.

Età percepita versus biologica

Lo studio si addentra nella discrepanza tra l'età percepita e quella biologica.

Le donne over 50 si sentono in media otto anni più giovani della loro età effettiva, mentre gli uomini percepiscono una differenza di sei anni tra la loro età reale e quella percepita.

Transizione verso la vecchiaia?

Per le donne, l'inizio della vecchiaia viene generalmente sperimentato a 72,4 anni, quattro anni dopo gli uomini, a 68,6 anni.

Determinanti dell'invecchiamento

I principali fattori che contribuiscono alla percezione dell'invecchiamento per il 74% dei rispondenti sono la perdita di autonomia e le limitazioni fisiche gravi.

Miglioramenti estetici - una scelta?

Solo il 5% dei rispondenti ha subito un intervento di chirurgia estetica, ma il 12% di coloro che non hanno subito interventi chirurgici lo sta considerando.

Affinità per i videogiochi

Più di un terzo (38%) gioca costantemente ai videogiochi, mentre la maggioranza (63%) preferisce i giochi da tavolo tradizionali.

Incontri casuali

Solo uno su cinque individui partecipa a eventi comunitari o di quartiere per fare nuove conoscenze, con la maggioranza che si affida agli incontri casuali per allargare il proprio circolo sociale.

Rifiuto dell'etichetta "Silver Ager"

Tra tutti i termini proposti per descrivere il loro gruppo di età, "Silver Ager" è quello meno accettato (2%), seguito da "Baby Boomer" (22%). La classificazione più popolare è "Generazione 50+" (31%).

