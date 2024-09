- Obiettivi da segnare per l'attaccante del Bayern Kane

Harry Kane è stato dichiarato capocannoniere della stagione Bundesliga precedente prima della prima partita casalinga del Bayern Monaco. Il capitano inglese di 31 anni ha ricevuto il premio "Kicker" Torjäger-Kanone per aver segnato 36 gol nella sua prima stagione in Bundesliga all'Allianz Arena.

"Non ho dubbi che continuerà a segnare gol importanti per noi. Harry Kane è un pacchetto completo," ha dichiarato il CEO Jan-Christian Dreesen durante la cerimonia di premiazione di Kane. Il 31enne era stato recentemente incoronato vincitore della "Scarpa d'Oro" come miglior marcatore tra i campionati europei all'inizio della settimana.

Kane è stato indiscutibilmente il marcatore più prolifico della stagione 2023/24. Nessun giocatore era mai riuscito a segnare così tanto nella sua prima stagione in Bundesliga. Al secondo posto c'è Serhou Guirassy, recentemente passato al Dortmund, con 28 gol per il VfB Stuttgart, seguito da Lois Openda (RB Leipzig/24 gol) e dai giocatori della nazionale tedesca Deniz Undav (VfB Stuttgart/18) e Maximilian Beier (TSG 1899 Hoffenheim/16), che hanno raggiunto il Borussia Dortmund in estate.

La straordinaria prestazione di Kane nella Bundesliga non è passata inosservata, tanto che si parla già della prossima stagione. Il suo record di gol nella prima stagione ha attirato l'attenzione, suscitando curiosità su come potrebbe fare in futuro.

Dopo un debutto così impressionante, il nome di Kane continua ad essere sinonimo di bomber di punta della Bundesliga tedesca, stabilendo un alto livello per i nuovi arrivati nel campionato.

Leggi anche: