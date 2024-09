- Obbligi: Berlino dovrebbe continuare a finanziare le scuole elementari.

Diversi gruppi e campagne si stanno battendo per la prosecuzione dei pasti gratuiti nelle scuole primarie di Berlino, coperti dal governo. Ad esempio, il Consiglio dell'Alimentazione di Berlino, il Consiglio Scolastico dello Stato, l'Associazione per il Benessere dei Bambini di Berlino e il Centro per i Consumatori di Berlino hanno espresso il loro sostegno in una lettera pubblica al Senato.

È miope e inappropriato per i politici dei partiti di governo CDU e SPD mettere in discussione il programma dei pasti gratuiti. Secondo la loro posizione, "Una dieta nutriente, in particolare durante gli anni formativi dei bambini, serve come base per uno sviluppo sano e promuove l'uguaglianza educativa e la partecipazione sociale".

Iniziato dal Senato, e specificamente dall'SPD, nel 2019, il programma di pasti statali ha incontrato critiche. I critici argomentano che i genitori benestanti possono permettersi di pagare i pasti scolastici dei loro figli e che la preoccupazione principale dovrebbe essere quella di migliorare la qualità dei pasti, un obiettivo che potrebbe essere raggiunto con ulteriori fondi.

