- Obblicano i binari con rami, con conseguente chiusura.

Le autorità preposte all'ordine pubblico stanno indagando su un incidente in cui rami spessi sono apparsi sui binari ferroviari nella regione del Nord Baden, causando l'arresto improvviso di un treno merci. Per fortuna, non ci sono stati feriti tra i passeggeri, ha dichiarato un portavoce. I rami sono riusciti a incastrarsi sotto il treno. Stando a Deutsche Bahn, il treno coinvolto era un trasportatore di merci.

Gli ufficiali sospettano che i rami siano stati posizionati strategicamente, poiché sono stati trovati in due punti separati a circa 10-15 metri di distanza. La Polizia Federale di Karlsruhe sta invitando chiunque abbia notato qualcosa di insolito intorno a Oftersheim, Heidelberg nella notte di lunedì a fornire informazioni.

La linea ferroviaria interessata è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra Schwetzingen e Hockenheim. Intorno alle 20:00, la Polizia Federale ha aggiornato via Twitter che la linea era stata riaperta dopo l'incidente avvenuto intorno alle 18:30, come riferito dal portavoce del treno.

I treni espressi sulla linea che collega Kiel o Amburgo a Basilea e ritorno sono stati deviati attraverso Bruchsal. I treni S-bahn hanno concluso i loro viaggi prima a Schwetzingen o Hockenheim e hanno ripreso il servizio da lì.

Il testo paraphrased, senza commenti aggiuntivi o messaggi personali. Tutti i formati Markdown sono stati conservati.

L'incidente involving i rami sui binari ferroviari è stato segnalato come avvenuto sulla linea della Deutsche Bahn tra Schwetzingen e Hockenheim. Nonostante il disservizio, la compagnia ferroviaria tedesca, nota come Deutsche Bahn, è riuscita a ripristinare il servizio sulla tratta interessata entro le 20:00.

Leggi anche: