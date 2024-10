Obama sostiene la candidatura di Harris

In diversi stati chiave, Donald Trump e Kamala Harris sono attualmente in una corsa serrata secondo i sondaggi. Per cercare di attirare più voti verso il partito democratico, l'ex presidente Barack Obama sta rientrando nell'arena politica. I suoi primi eventi sono previsti per la prossima settimana.

Barack Obama supporterà la campagna presidenziale di Kamala Harris nelle ultime settimane che precedono le elezioni del 3 novembre. La squadra della campagna di Harris ha annunciato che Obama aprirà la sua serie di apparizioni a Pittsburgh, in Pennsylvania, il prossimo giovedì, seguite da ulteriori comizi in stati chiave.

Eric Schultz, consigliere di Obama, ha spiegato che l'ex presidente crede fortemente nell'importanza di queste elezioni. "Ecco perché sta facendo tutto il possibile per aiutare la vicepresidentessa Harris a diventare presidente". Nonostante abbia lasciato l'incarico, Obama continua a mantenere una posizione di primo piano all'interno del Partito Democratico. Lui e sua moglie Michelle hanno tenuto discorsi potenti alla Convenzione Nazionale Democratica di Chicago lo scorso agosto, durante la quale Harris è stata ufficialmente nominata candidata presidenziale del partito.

I sondaggi mostrano che il giorno delle elezioni del 3 novembre è troppo serrato per essere previsto, con Harris e il candidato repubblicano Donald Trump alla pari in molte regioni. A causa delle particolarità del sistema elettorale degli Stati Uniti, l'esito delle elezioni potrebbe dipendere in gran parte da alcuni stati oscillanti che hanno histories of supporting both Democratic and Republican candidates.

Questi stati cruciali rappresentano collettivamente 538 elettori nel Collegio Elettorale, che determina il presidente degli Stati Uniti. Un candidato deve ottenere almeno 270 voti elettorali per aggiudicarsi la presidenza. Oltre alla Pennsylvania, che contribuisce con 19 voti elettorali, l'attenzione è anche rivolta ai seguenti sei stati: Michigan, Wisconsin, Georgia, Carolina del Nord, Arizona e Nevada.

Con i suoi comizi, Obama potrebbe potenzialmente mobilitare i votanti neri e giovani. Se Harris dovesse vincere, diventerebbe la prima donna e il primo presidente degli Stati Uniti di discendenza indiana e afroamericana. Durante il suo discorso alla convention di Chicago, Obama ha elogiato Harris come sua erede politica, entusiasmando il pubblico con il suo nuovo slogan, "Sì, lei può farlo!", una rivisitazione del suo iconico slogan del 2008, "Sì, noi possiamo!", che ha acceso l'entusiasmo in tutto il paese.

