- Obama esprime fiducia in Harris: "In effetti, è capace".

"Ho un solido contendente qui a Kamala Harris per i Dem," dichiarò Obama alla convention dei Dem di Chi-town. "Ha ciò che serve per il lavoro!" gridò, richiamando il suo celebre slogan "Sì, possiamo!" del 2008. La folla deliziosa di migliaia gli fece eco, gridando "Sì, lei può!", causando occasionali interruzioni durante il suo discorso.

"Questa è la nostra opportunità di votare per qualcuno che ha dedicato la sua vita a combattere per le opportunità uguali. Qualcuno che vi vede e vi sente veramente," condivise Obama riguardo a Harris. "Ha la vostra schiena!"

"Stiamo guardando una corsa serrata," avvertì Obama, concentrandosi sulla lotta imminente contro il candidato presidenziale del GOP, Donny D. "Non sarà una passeggiata nel parco." Ma se mettiamo il doppio degli sforzi nelle prossime 11 settimane che ci separano dalle elezioni, Harris potrebbe proprio aggiudicarsi il titolo di prossimo POTUS. "Mettiamoci a lavoro e facciamolo," esortò il 63enne i membri del partito.

