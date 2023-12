Obama aiuta la campagna di Biden a raccogliere quasi 4 milioni di dollari da donatori di base

L'iniziativa principale - un concorso per incontrare Obama e il presidente Joe Biden - ha fruttato alla campagna 2,6 milioni di dollari, segnando il miglior risultato del ciclo, ha dichiarato un funzionario della campagna alla CNN. I due uomini hanno incontrato la vincitrice del concorso, Cynthia Driscoll e suo figlio Nicholas, all'inizio del mese.

"È stato bello collaborare con il mio amico e fratello, @BarackObama, per trascorrere un po' di tempo con i sostenitori Cynthia e Nick", ha dichiarato Biden venerdì su X, la piattaforma di social media precedentemente nota come Twitter.

Il concorso, che si è tenuto nel terzo trimestre di raccolta fondi, mette in evidenza uno dei modi in cui la campagna ha cercato di incrementare le donazioni in piccoli dollari mentre costruisce la sua cassa di guerra verso il 2024.

I funzionari hanno cercato di trovare il modo di sfruttare il fascino dell'ex presidente, che rimane una figura popolare all'interno del Partito Democratico. La campagna di Biden lo ha presentato in video di raccolta fondi, e-mail e annunci digitali, e Obama è il firmatario di e-mail più performante al di fuori di Biden, del Vicepresidente Kamala Harris e dei loro coniugi, ha detto il funzionario.

È in corso anche una campagna di direct mail a nome di Obama che inizierà ad arrivare nelle cassette postali durante le vacanze, ha detto il funzionario, e il denaro raccolto dovrebbe essere destinato al primo trimestre di raccolta fondi del 2024.

Biden ha recentemente collaborato con il suo ex capo per un video in cui giura di proteggere ed espandere l'Obamacare, in un momento in cui l'ex presidente Donald Trump, il principale candidato alla nomination del GOP per il 2024, minaccia di abrogare la legge sull'assistenza sanitaria se dovesse vincere la sua candidatura.

Secondo alcune fonti, il team di Biden punta a un obiettivo di circa 67 milioni di dollari per il quarto trimestre di raccolta fondi, che termina il 31 dicembre. Questa cifra sarebbe in linea con quella raccolta da Obama per la sua rielezione nello stesso periodo di tre mesi del 2011. La campagna di Biden e il Partito Democratico hanno raccolto 71 milioni di dollari nel terzo trimestre di raccolta fondi, superando Trump e altri candidati repubblicani alla presidenza.

All'inizio del mese, Biden si è lanciato in una raccolta fondi di cinque giorni che avrebbe dovuto fruttare più di 15 milioni di dollari, uno dei suoi eventi più redditizi della campagna.

Sulla base della popolarità del concorso per incontrare Biden e Obama, la campagna ha indetto altri concorsi per incontrare Biden e la first lady Jill Biden, oltre a quello per un caffè con Biden e Harris.

Il concorso "Meet the Presidents" è iniziato ad agosto, in occasione del compleanno di Obama, e si è protratto fino a settembre.

La Driscoll di Harrisville, Rhode Island, che lavora alla Rhode Island School of Design, ha donato 100 dollari per partecipare al concorso e incontrare Obama e Biden. Ha portato con sé il figlio Nicholas, che lavora nelle vendite per una raffineria di metalli preziosi. Nicholas è sopravvissuto a un cancro infantile e, insieme alla madre, ha visitato la Casa Bianca durante l'amministrazione Clinton, dopo aver ricevuto un invito per essere un sopravvissuto al cancro.

Fonte: edition.cnn.com