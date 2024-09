Nvidia detiene una probabilità del 25%.

Gigante della tecnologia Nvidia, un giocatore chiave del "Magnifico 7", ha fatto la transizione dalla produzione di chip per console di gioco alla fabbricazione di chip AI cruciali negli ultimi anni. Le azioni della società hanno registrato una crescita drammatica in questo periodo. Dopo aver raggiunto un massimo storico senza precedenti di 140,76 dollari il 21 giugno 2024, nonostante le vendite e i margini record, il suo prezzo delle azioni ha iniziato a diminuire sotto la forte pressione delle vendite.

Tuttavia, gli analisti di J.P. Morgan hanno mantenuto la loro raccomandazione di acquisto per le azioni Nvidia, fissando un prezzo obiettivo di 155 dollari, a causa delle robuste figure e della forte domanda persistente per le soluzioni AI.

Strategia di Investimento

Gli investitori interessati a Nvidia, il principale produttore di chip ad alte prestazioni, possono esplorare le opportunità al suo livello attuale, circa il 16% inferiore al suo massimo storico a 118,10 dollari. Per coloro che cercano di ridurre il rischio di acquisto diretto delle azioni, i certificati bonus-cap presentano un'alternativa attraente. Questi strumenti possono fornire rendimenti annuali a due cifre con un sostanziale rete di sicurezza.

L'acquisto diretto delle azioni Nvidia comporta rendimenti positivi esclusivamente attraverso un aumento del prezzo e i pagamenti dei dividendi. Tuttavia, i certificati bonus-cap offrono rendimenti annuali attraenti anche se i prezzi rimangono stabili o iniziano a diminuire.

Funzionalità

Se il prezzo delle azioni Nvidia rimane entro o sotto la sua soglia di 70 dollari alla data di scadenza del certificato hedged alla valuta (1 USD = 1 Euro), il certificato verrà riscattato al suo valore massimo di riscatto di 130 euro il 30 dicembre 2025.

Fondamentali

Il certificato bonus-cap HVB (ISIN: DE000HD7T0K4) associato alle azioni Nvidia presenta un livello bonus e un tetto di 130 dollari, che si converte in 130 euro a causa dell'hedging della valuta. Il tetto indica il massimo pagamento del certificato. La soglia, fissata fino alla data di valutazione del 19 dicembre 2025, è fissata a 70 dollari. Al prezzo attuale di Nvidia di 118,10 dollari, gli investitori possono acquistare il certificato a 103,60 euro.

Potenziale

Il certificato, attualmente disponibile a 103,60 euro, offre la possibilità di un rendimento lordo del 25,48% (equivalente al 20% annuo) in 15 mesi se il prezzo delle azioni non scende del 40,73% a 70 dollari o inferiore entro la data di valutazione.

Rischi

Se il prezzo delle azioni Nvidia raggiunge la soglia di 70 dollari alla data di valutazione e il prezzo delle azioni rimane sotto il tetto in quel momento, il certificato verrà riscattato al prezzo di chiusura delle azioni Nvidia il 19 dicembre 2025.

Questo contenuto serve solo come guida informativa e non consiglia l'acquisto o la vendita delle azioni Nvidia o dei prodotti di investimento associati. L'accuratezza dei dati non può essere garantita.

Nvidia continua ad essere un nome importante nell'industria tecnologica, con gli analisti di J.P. Morgan che raccomandano l'investimento nelle sue azioni a causa della forte domanda di soluzioni AI e del potenziale di crescita. Gli investitori possono esplorare l'acquisto dei chip ad alte prestazioni di Nvidia direttamente o optare per i certificati bonus-cap, che offrono rendimenti annuali attraenti con una rete di sicurezza, anche in caso di prezzi in calo.

