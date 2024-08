Nuovo video della telecamera mostra il momento in cui un agente di polizia ha visto il tiratore di Trump poco prima del tentativo di omicidio.

Altre immagini del rally di Butler, in Pennsylvania, che CNN ha ottenuto attraverso una richiesta di atti pubblici, mostrano gli agenti locali che si lamentano di aver detto alla Sicurezza della Casa Bianca di posizionare gli agenti vicino all'edificio da cui il tiratore ha sparato giorni prima.

Un video dalla telecamera corporea dell'agente di polizia di Butler mostra come l'agente è stato issato dal suo collega sul tetto, scendendo rapidamente dopo aver visto il tiratore, Thomas Matthew Crooks.

Circa 40 secondi dopo, Crooks si gira e spara otto colpi contro Trump, che viene colpito all'orecchio. Pochi secondi dopo, un cecchino della Sicurezza della Casa Bianca spara e uccide Crooks.

Il video non mostra Crooks sul tetto prima dello sparo e non c'è audio intorno al momento in cui l'agente sale e scende rapidamente dopo aver incontrato il tiratore faccia a faccia.

Dopo l'incontro, l'agente corre intorno all'altro lato dell'edificio prima di tornare alla sua auto della polizia per recuperare un fucile.

"Cazzo, così vicino, fratello," dice l'agente che ha visto Crooks a un altro agente. "Questo tizio si è girato contro di me."

Un agente chiede dove si trova il tiratore e l'agente, ansimando, dice: "È dritto qui".

"Chi ha gli occhi su di lui?" chiede l'agente. "Era proprio dove mi hai preso, fratello. Era su quel lato sinistro."

Via radio, una voce dice: "Abbiamo due civili - stiamo assistendo loro" e in seguito, "Ho bisogno di un'ambulanza dietro".

Questo video è stato rilasciato dal Dipartimento di Polizia di Butler Township in risposta alla richiesta di atti pubblici di CNN che richiedeva qualsiasi video della telecamera corporea o della telecamera del cruscotto che coinvolgesse gli agenti o il personale di Butler Township legati al rally e allo sparo alla Butler Farm Show del 13 luglio. Il comune ha inizialmente rifiutato di rilasciare il contenuto ma lo ha fatto dopo che CNN ha presentato appello.

Gli agenti dicono di aver richiesto l'aiuto della Sicurezza della Casa Bianca in precedenza quella settimana

In un video separato rilasciato dalla polizia di Butler, un agente può essere sentito dire ai colleghi circa 10 minuti dopo lo sparo che aveva detto alla Sicurezza della Casa Bianca di posizionare la forze dell'ordine vicino all'edificio da cui Crooks ha sparato.

"Cazzo, ho detto loro che devono posizionare i ragazzi qui," dice l'agente. "Ho detto loro che, cazzo, la Sicurezza della Casa Bianca, ho detto loro che cazzo martedì. Ho detto loro di posizionare i ragazzi qui."

Un altro agente risponde che non era "nemmeno preoccupato per questo perché pensavo che ci fosse qualcuno sul tetto. Pensavo che fosse così che avremmo - come diavolo si può perdere un ragazzo che cammina qui dietro?

