- Nuovo traghetto ibrido non accoglie passeggeri a bordo per ora

Il nuovo traghetto ibrido della compagnia di traghetti di Amburgo Hadag è previsto per iniziare i primi test già ad agosto. Quando i passeggeri saranno ammessi a bordo è ancora incerto, secondo un portavoce della Hamburger Hochbahn. Il traghetto, equipaggiato con propulsione elettrica e diesel, è stato consegnato alla società controllata Hadag della Hochbahn all'inizio di luglio. Attualmente, si stanno eseguendo i lavori finali sulla "Neuland", e i tecnici e i capitani di nave vengono addestrati per gestire la batteria e altri componenti tecnici, come ha spiegato il portavoce della Hochbahn Christoph Kreienbaum.

In servizio entro la fine dell'anno?

Hadag ha ordinato un totale di tre traghetti ibridi presso il cantiere navale SET di Tangermünde (Sassonia-Anhalt). Il secondo traghetto è stato varato il 21 giugno, secondo la società. Il varo del terzo traghetto è previsto per il 26 agosto 2024, consentendo a tutti e tre i traghetti di iniziare il servizio ad Amburgo entro la fine dell'anno, come annunciato dal cantiere navale. La tecnologia di propulsione ibrida può ridurre le emissioni di gas di scarico di circa il 70%. Secondo il Senato di Amburgo, Hadag si aspetta che ogni traghetto eviti il 20% delle emissioni di CO2.

Infrastruttura di ricarica non disponibile fino alla fine del 2025

L'infrastruttura di ricarica non è prevista essere pronta fino alla fine dell'anno prossimo. "Fino ad allora, possiamo fornire i tre traghetti ibridi con i nostri 'mezzi a bordo'", ha spiegato Kreienbaum, riferendosi alla connessione di alimentazione esistente presso la struttura operativa della società di traghetti ad Altona. Hadag opera 26 traghetti diesel aggiuntivi.

Problemi operativi con la flotta attuale

La società di traghetti sta lottando con un alto tasso di guasti nei servizi programmati. Secondo il Senato, circa l'8% (7,98) di tutti i viaggi programmati non sono stati operativi lo scorso anno. Rispetto al 2022, questo tasso era 18 volte più alto e più di sette volte superiore a quello dell'anno pre-Corona 2019 (1,09%). Il tasso di guasti è ulteriormente aumentato all'8,01% nel primo trimestre del 2024.

Incertezza sulla affidabilità dei nuovi traghetti ibridi

Resta da vedere se i nuovi traghetti ibridi miglioreranno queste cifre. Il funzionamento di (parzialmente) navi a emissioni zero dipende direttamente e significativamente da fattori esterni come il tempo e la stagione, come ha spiegato il Senato all'inizio dell'anno. Alcuni passeggeri potrebbero sentire la mancanza di una caratteristica dei vecchi "traghetti da stiro": il grande finestrino anteriore con la spettacolare vista sulla prua della nave.

