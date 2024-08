- Nuovo stadio per i Niners in programma nel centro di Chemnitz

Sulla periferia del centro di Chemnitz, è prevista la costruzione di una nuova arena per la squadra di Bundesliga di basket, i Niners. L'obiettivo è di aprirla per la nuova stagione nel settembre del 2030, ha detto il manager del club Steffen Herhold. I costi non sono ancora stati determinati con precisione, ma si parla di un importo a due cifre in milioni. Herhold: "Non è disponibile per 20 milioni di euro". Perché non si tratta solo di una moderna palestra per i Niners, ma di un campus sportivo e culturale con usi diversificati. Si menzionano anche concerti, teatro e musical con fino a 11.000 visitatori.

È prevista una zona dietro un complesso di uffici vicino al monumento di Karl-Marx. Per avviare il progetto, il presidente della Sassonia Michael Kretschmer (CDU) e il sindaco Sven Schulze (SPD) hanno firmato una dichiarazione d'intenti, che include lo scambio di proprietà appropriate. Il prossimo passo è uno studio di fattibilità, che dovrebbe essere disponibile a metà del prossimo anno. Oltre alle domande di pianificazione urbana, esaminerà anche se una palestra multifunzionale è economicamente fattibile. Saranno anche raccolte le opinioni dei residenti tramite un portale di partecipazione.

Kretschmer: i Niners sono la "squadra del cuore"

Il progetto stesso dovrebbe essere implementato privatamente. Secondo i piani attuali, non è prevista alcuna finanziamento statale per l'implementazione. "Se dovesse succedere, ne parleremo", ha detto Kretschmer. La città spera che il progetto possa rivitalizzare il centro, che sta lottando con la chiusura annunciata del grande magazzino Galeria. "Lo sviluppo urbano spazia per generazioni e deve essere ben pianificato", ha sottolineato Kretschmer. Ha parlato di un grande passo per il futuro di Chemnitz.

I Niners attualmente giocano le loro partite casalinghe nella zona fieristica di Chemnitz, sulla periferia della città. Hanno giocato in Bundesliga dal 2020. In primavera, hanno vinto la Fiba Europe Cup. Kretschmer ha descritto la squadra come "la squadra del cuore". Con la nuova costruzione, si vuole creare un'arena moderna che soddisfi anche i requisiti futuri della Bundesliga di basket e delle competizioni internazionali.

La nuova arena per i Niners, la squadra di Bundesliga di basket, si troverà vicino al monumento di Karl-Marx, come menzionato dal sindaco Sven Schulze e dal presidente della Sassonia Michael Kretschmer. Il BV Chemnitz 99, il nome completo dei Niners, attende con impazienza questo sviluppo, poiché le loro attuali partite casalinghe si svolgono nella zona fieristica di Chemnitz.

