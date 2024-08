- Nuovo progetto per rafforzare in modo sostenibile le capacità europee nel settore delle tecnologie dei semiconduttori

Il primo progetto del colosso taiwanese dei semiconduttori TSMC in Europa sta prendendo forma. La significativa cerimonia di inaugurazione di martedì, con la partecipazione del cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD), lancerà anche un progetto chiave sotto la European Chips Act (Chips Act). Per realizzarlo, TSMC si unirà a società di Dresda consolidate come Bosch, Infineon e NXP Semiconductor. TSMC detiene il 70% della joint venture, mentre ciascun partner detiene il 10%. La società congiunta si chiamerà European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC). La produzione è prevista per il 2027, con un focus principale sui chip per l'automotive. L'investimento ammonta a dieci miliardi di euro, con la metà proveniente dallo stato. Si prevedono circa 2.000 nuovi posti di lavoro.

Il presidente di ESMC: Qualcosa di Grandioso Sta Iniziando

"Con la cerimonia di inaugurazione, una pagina non si chiude, ma se ne apre una grandiosa", ha dichiarato il presidente di ESMC Christian Koitzsch. Il progetto si allinea alla strategia dei microelettronici dell'Europa. La Chips Act mira a potenziare la produzione di microelettronici. Con TSMC, si garantisce una matriarca tecnologica formidabile e partner locali robusti come Bosch, Infineon e NXP Semiconductor, che hanno eccelso con TSMC per anni, soprattutto nel forte settore automotive dell'Europa.

La Chips Act dell'UE mira a rafforzare l'intero sistema. Di conseguenza, ESMC opererà anche un programma di outreach universitario, ha sottolineato il manager. I futuri dottorandi possono sviluppare i loro progetti di chip utilizzando il nodo tecnologico di TSMC e produrre prototipi corrispondenti a Dresda. Allo stesso modo, la fiorente comunità di startup trarrà beneficio dallo stato dell'arte della fabbrica che si sposterà a Dresda.

La nuova pianta di chip di TSMC tratterà le risorse naturali con rispetto

"Data l'isola di Taiwan e l'importanza dei microelettronici negli ultimi decenni, TSMC ha fatto passi significativi nell'amministrare efficacemente le risorse naturali. I microelettronici sono intensivi in termini di energia e acqua. TSMC primeggia a livello globale in entrambi gli aspetti, gestendo le risorse naturali in modo responsabile", ha detto Koitzsch. La pianta di Dresda può emulare questi standard. Opererà con energia verde, proprio come le piante in Arizona, USA, e Giappone.

Secondo Koitzsch, l'intera catena del valore dei microelettronici ha bisogno di potenziamento. "L'Europa deve colmare il divario, non solo nella produzione, ma anche nei primi stadi della creazione del valore". Non si tratta solo della Sassonia e della Germania, ma di una missione europea intera. "Non ho dubbi che i nostri paesi vicini, Polonia e Repubblica Ceca, trarranno anche beneficio da questo". Recentemente, il primo ministro ceco Petr Fiala ha espresso la speranza che il suo paese possa contribuire

