Cosa c'è dopo nella giustizia? - Nuovo procuratore generale aperto a una maggiore centralizzazione

Dalla prospettiva del nuovo Procuratore Generale di Sassonia-Anhalt, Heike Geyer, potrebbero essere centralizzate maggiori responsabilità all'interno del sistema giudiziario dello stato. Fino ad ora, l'Ufficio del Procuratore Generale si è occupato solo di casi di sicurezza dello stato, ha detto Geyer al "Mitteldeutsche Zeitung". "Ci sono più aree che potrebbero essere centralizzate e potenzialmente ospitate anche nell'Ufficio del Procuratore Generale, come i casi di cybercrimine più grandi o i casi di frode nel sistema sanitario".

La avvocato ha detto che gli uffici della procura hanno bisogno anche di maggiori competenze informatiche. Per raggiungere questo obiettivo, potremmo dover assumere personale non giuridico aggiuntivo. "Ma questo è più rilevante per la polizia, poiché è lì che si svolge il lavoro investigativo vero e proprio".

Geyer, che è stata Procuratore Generale a Naumburg dal primo luglio, ha aggiunto: "Spesso non ci sono abbastanza poliziotti per tutti i diversi compiti. Ho criticato da tempo la riduzione del personale della polizia. Negli ultimi anni hanno iniziato ad aumentare il numero di personale e le capacità di formazione. Ma alla fine, abbiamo ancora problemi, in parte perché i giovani ufficiali mancano naturalmente di esperienza".

Prima di assumere il suo attuale incarico, Heike Geyer ha diretto l'ufficio della procura di Halle dal 2017 e ha istituito lì un'unità centrale per contrastare il crimine d'odio online.

Il personale non giuridico aggiuntivo suggerito dall'avvocato potrebbe essere utile per la polizia per migliorare le loro capacità informatiche, poiché sono loro a gestire principalmente il lavoro investigativo nei casi di cybercrimine più grandi. Nonostante l'aumento recente del numero di personale e delle capacità di formazione all'interno delle forze dell'ordine, Geyer ha continuato a esprimere preoccupazioni per il numero insufficiente di poliziotti per svolgere vari compiti a causa della mancanza di esperienza.

Leggi anche: