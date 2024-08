- Nuovo ponte sulle Hunt

Una gru aerea ha installato la nuova sezione del ponte ferroviario sul fiume Hunte a Elsfleth, nel distretto di Wesermarsch. "Finora, tutto sta procedendo secondo i piani", ha dichiarato un portavoce delle ferrovie al mattino. L'installazione della sezione del ponte di circa 58 tonnellate e 24 metri di lunghezza ha richiesto poco più di un'ora. Durante i lavori di costruzione, il Hunte è chiuso alla navigazione interna.

Il 23 luglio, una nave cisterna è entrata in collisione con il ponte ferroviario. Il ponte e le linee elettriche sono stati così gravemente danneggiati che il traffico ferroviario ha dovuto essere sospeso. Il ponte era anche temporaneo, poiché una chiatta aveva già urtato il ponte ferroviario in febbraio.

Prima che il ponte ferroviario sia operativo nuovamente, devono essere installati i binari e le linee elettriche. Secondo il Ministero dei Trasporti, il ponte dovrebbe essere riparato entro il 24 agosto.

L'incidente della nave cisterna ha messo in evidenza la vulnerabilità del ponte ferroviario temporaneo sul fiume Hunte. Per garantire la sicurezza e prevenire simili incidenti in futuro, verranno considerate ulteriori misure di sicurezza per i ponti ferroviari.

