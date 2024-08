- Nuovo Pandchen - Un altro adorabile cucciolo arriva allo zoo di Berlino

Questi minuscoli esserini somigliano a minuscoli criceti: i teneri cuccioli di panda hanno fatto il loro debutto allo Zoo di Berlino e stanno prosperando dopo il parto. L'evento emozionante si è svolto di giovedì mattina, con la madre panda Meng Meng che ha mostrato qualche agitazione prima delle 10, successivamente dando alla luce i cuccioli. La zookeeper Ann-Katrin Hü̱bner ha condiviso un resoconto affascinante del momento:

"Come un pesce bagnato in mano"

"Eravamo immersi in conversazione e all'improvviso abbiamo sentito i squittii del cucciolo, segnalando il suo arrivo", ha spiegato. Il primo cucciolo è nato alle 13:03, seguito poco dopo dal secondo alle 14:09, con Meng Meng che li ha subito cullati tra le sue massive braccia.

"Sono praticamente nudi. Hanno un peluria delicata, chiara, completamente pallida senza macchie scure", ha continuato Hü̱bner. "Sono robusti e si contorcono in mano, quindi devi fare attenzione a non far loro del male. Somigliano a un minuscolo criceto con arti allungati e una sensazione scivolosa, simile a un pesce bagnato in mano".

Una piccola sensazione

Naturalmente, tutti allo zoo sono entusiasti, poiché si tratta di uno sviluppo emozionante. La Germania ha accolto il secondo paio di panda nato nella sua storia. Le congratulazioni sono arrivate dal Governatore di Berlino Kai Wegner, dal WWF e dalla Cina. Il direttore dello zoo Andreas Knieriem ha espresso la sua gioia: "La madre Meng Meng ci sta illuminando sul vero significato dell'amore degli orsi - sta accudendo i suoi cuccioli con tenerezza". Tutti gli occhi sono attualmente sui primi giorni cruciali dei cuccioli, ha annunciato lo zoo.

I cuccioli sono estremamente piccoli, il che è tipico dei panda giganti, ha notato il biologo e curatore dei panda Florian Sicks. Pesano circa 169 grammi e 136 grammi e misurano circa 14 centimetri di lunghezza. Non hanno udito, vista o capacità di muoversi in modo indipendente - dipendono addirittura dalla madre per aiutare a defecare e urinare, ha menzionato Sicks. In dieci giorni, i cuccioli raddoppieranno il loro peso e in due mesi saranno in grado di camminare. Solo a sei mesi inizieranno a mangiare bambù. Il latte dei panda è altamente nutriente.

Meng Meng è una madre esperta, ha confermato il veterinario Franziska Sutter. Instintivamente si prende cura dei suoi cuccioli come farebbe una madre naturale. Nel 2019 ha dato alla luce i gemelli Pit e Paule, che sono tornati in Cina. Come i loro genitori, i cuccioli appartengono anche alla Cina, in prestito come parte della "diplomazia dei panda".

Nessun appetito per i primi 14 giorni

Dopo il parto, Meng Meng era visibilmente esausta e non ha mangiato. Sicks ha spiegato che non è insolito, anche nella natura selvaggia, "Anche nel loro habitat naturale, i panda giganti non mangiano per i primi 14 giorni a causa dei cuccioli sottosviluppati che hanno bisogno di cure costanti della madre".

Meng Meng riceve assistenza da due custodi cinesi della Chengdu Panda Base, che sono stati lì dall'inseminazione del 26 marzo, avendo un'ampia esperienza per aiutarla. Li guidano nel posizionare correttamente i cuccioli per l'allattamento.

Non è ancora chiaro quanto i cuccioli bevono, ha condiviso la zookeeper Hü̱bner, "Non si può identificare poiché sono completamente coperti dalle loro braccia durante l'allattamento". Per questo motivo, i cuccioli vengono pesati regolarmente.

L'endocrinologo della fauna selvatica Jella Wauters dell'Istituto Leibniz per la ricerca zoologica e sulla fauna selvatica ha previsto con precisione l'ora del parto utilizzando il monitoraggio ormonale. Wauters ha assistito alla nascita di panda giganti in passato ma considera ogni esperienza unica. "Sono una specie meravigliosa". Circa la metà dei panda partorisce gemelli, ha aggiunto Wauters.

I visitatori dovranno aspettare

Meng Meng e i suoi cuccioli risiederanno nell'area posteriore della casa del panda per il momento, il che significa che i visitatori dovranno aspettare per vedere gli animali, ha rivelato Knieriem, suggerendo la possibilità di vederli prima di Natale. Poiché ci sono meno di 2.000 adulti di panda nel loro habitat, ogni singolo cucciolo gioca un ruolo significativo nella conservazione di questa specie in pericolo, secondo lo zoo.

