Percorso formativo per insegnanti - Nuovo paese: conclusioni di contratti di doppio studio

Siete i pionieri di un nuovo percorso per diventare insegnanti in Turingia: 50 giovani hanno firmato contratti a Erfurt per un programma di formazione duale per insegnanti per scuole secondarie. La Turingia offre per la prima volta questo mix di studio e pratica nelle scuole di formazione a partire dal semestre autunnale/invernale.

Il Ministro dell'Istruzione Helmut Holter (Sinistra) vede questo come un passo per portare più insegnanti nelle scuole. Molte scuole attualmente affrontano frequenti carenze di insegnanti.

Formazione con una borsa mensile

I futuri educatori riceveranno una borsa mensile initially di 1.400 euro durante la loro formazione di insegnante all'Università di Erfurt, e 1.650 euro al mese durante i loro studi magistrali. C'erano centinaia di candidature per questo percorso di formazione.

Holter non ha escluso che il numero di posti potrebbe aumentare l'anno prossimo, ma questa decisione finale verrà presa dopo le elezioni dello stato insieme al bilancio del 2025.

Nel programma di formazione duale, gli studenti si impegnano a rimanere in Turingia per la loro formazione e per altri cinque anni. Ci sono 50 scuole di formazione distribuite in tutto lo stato dove inizieranno con un tirocinio il 1° settembre. Gli studi nelle materie di Tedesco, Matematica, Inglese e Economia/Tecnologia per l'insegnamento nelle scuole secondarie inizieranno a ottobre.

Prossima sessione di applicazione a maggio

Dopo due semestri di teoria, seguirà un periodo di studio diviso con formazione pratica aggiuntiva nelle scuole di formazione, con due giorni alla settimana. Secondo il ministero, le applicazioni per il 2025 saranno possibili a partire da maggio, comprese quelle per la materia di Educazione Fisica.

L'Associazione degli Insegnanti della Turingia sostiene la nuova opzione di formazione ma critica il, a suo parere, insufficiente numero di posti di formazione. "Dobbiamo accelerare qui", ha detto il presidente dello stato Tim Reukauf. Cinquanta contratti sono a malapena più di una goccia nell'oceano. Secondo i calcoli dell'associazione, la Turingia ha bisogno di più di 2.000 insegnanti.

Più posti in discussione

Il presidente dello stato della Sinistra, Christian Schaft, ha parlato di un segnale per combattere la carenza di insegnanti. La forte domanda per il nuovo corso mostra "quanto sia importante andare per vie innovative per risolvere i problemi esistenti". Ha anche richiesto una maggiore capacità l'anno prossimo.

Il FDP ha richiesto soluzioni che portino rapidamente a miglioramenti visibili e non solo tra quattro o cinque anni. Il leader del FDP Thomas Kemmerich ha proposto, tra le altre cose, di riportare gli insegnanti dall'amministrazione alle scuole. Molti membri del personale insegnante sono attualmente assegnati a compiti amministrativi negli uffici.

