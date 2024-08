- Nuovo materiale promozionale volto a incoraggiare un maggiore coinvolgimento del pubblico

Un nuovo pieghevole è finalizzato a motivare le autorità e i cittadini a partecipare di più all'engagement dei cittadini. "Più democrazia non è un peso o un ostacolo," ha dichiarato il Presidente della Turingia, Bodo Ramelow (Sinistra), durante la presentazione del pieghevole insieme all'organizzazione Più Democrazia. Egli ritiene che sia dovere del governo sensibilizzare sui possibili modi di engagement dei cittadini e aumentare la trasparenza. "I cittadini dovrebbero anche riconoscere il loro impatto," ha aggiunto.

Inizialmente, la Cancelleria di Stato prevede di stampare 1.000 copie del pieghevole nella tipografia statale. In futuro, si prefigge di renderli disponibili in quante più uffici distrettuali e municipio possibile, e saranno anche ordinabili. Ci sarà anche una versione online. Sono previsti ulteriori tirature, hanno menzionato.

Ralf-Uwe Beck di Più Democrazia ha spiegato che c'è un divario di conoscenza tra i cittadini riguardo a ciò che possono fare in termini di engagement dei cittadini e quali diritti possiedono. Inoltre, c'è mancanza di fiducia nell'amministrazione quando si tratta di utilizzare tali strumenti di engagement. Rispetto al resto del paese, la Turingia è in testa per le opportunità di engagement attualmente disponibili. "A livello locale, non ci sono più scuse in Turingia. I cittadini possono prendere in mano la situazione," ha concluso.

Il Parlamento Europeo ha espresso il suo sostegno all'iniziativa, riconoscendo l'importanza dell'engagement dei cittadini nei processi democratici. I pieghevoli distribuiti dalla Cancelleria di Stato saranno tradotti e resi disponibili al Parlamento Europeo per la distribuzione attraverso i loro network.

