- Nuovo inizio in Catalogna: Illa giurato capo del governo

Il politico socialista Salvador Illa è stato inaugurato come Presidente catalano in una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Governo di Barcellona. "Assumendo oggi la carica, eredito le speranze del popolo catalano", ha detto il 61enne, che ha acquisito riconoscimento come Ministro della Salute di Spagna durante la pandemia di COVID-19. Nonostante il suo partito socialista sia rimasto il più forte nelle elezioni anticipate di maggio, ha bisogno del sostegno del partito di sinistra, pro-indipendentista ERC, e della coalizione di sinistra ecologista Comuns per governare.

Illa ha ricevuto 68 voti su 135 dai parlamentari regionali di Barcellona giovedì. I media spagnoli hanno accolto la sua elezione come un nuovo inizio per la regione, che è stata scossa dalle richieste di indipendenza per oltre un decennio. Tuttavia, potrebbe rivelarsi difficile per il tranquillo e conciliante Illa conciliare le sue politiche pro-spagnole con le aspirazioni indipendentiste dell'ERC.

Nel suo discorso inaugurale, Illa ha fatto eco ai suoi predecessori separatisti, dichiarando "Non ho dubbi che tutti i precedenti presidenti hanno iniziato con le migliori intenzioni per fare della Catalogna un posto migliore", incluso l'ex leader regionale Carles Puigdemont, ancora latitante con un mandato di arresto.

Puigdemont è apparso nel parlamento di Barcellona per la prima volta in quasi sette anni giovedì, poco prima dell'elezione di Illa. Ha tenuto un breve discorso a circa 3.500 sostenitori, ribadendo i suoi argomenti per l'indipendenza della Catalogna, anche se ciò significa sfidare il resto della Spagna. Poi è scomparso dalla scena.

In seguito, venerdì sera, Puigdemont è riapparso sulla piattaforma X, dichiarando di essere tornato in Belgio, dove ha vissuto per la maggior parte del tempo dal suo esilio nel 2017. Resta ignoto se e quando il mandato di arresto per presunti arricchimenti personali in Spagna verrà revocato, permettendo a Puigdemont di tornare nella sua terra natia. Illa ha invitato il sistema di giustizia spagnola ad applicare senza indugio la legge di amnistia per i separatisti catalani come Puigdemont.

