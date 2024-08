- Nuovo inizio di Nagelsmann: emerge ma non è radicalmente cambiato

Angelo Stiller sostituisce Grand con Fours nella squadra giovanile di Stoccarda: Julian Nagelsmann ha risposto alle dimissioni del capitano Ilkay Gündoğan e dei giocatori di spicco Manuel Neuer, Toni Kroos e Thomas Müller con pochi aggiustamenti. L'allenatore inizia l'ambizioso progetto di conquistare il Mondiale del 2026 nella Nations League con una squadra prevalentemente giovane, composta principalmente dalla sua squadra del campionato europeo casalingo.

Nagelsmann si è detto soddisfatto delle prestazioni di ciascun giocatore durante gli Europei, il che lo ha spinto a offrire alla squadra degli Europei un'altra occasione per mostrare le loro abilità nelle prime partite internazionali post-torneo. Le partite si terranno il 7 settembre a Düsseldorf contro l'Ungheria e tre giorni dopo ad Amsterdam contro i Paesi Bassi.

Stiller è il nuovo arrivato nella squadra. Il giocatore di Stoccarda di 23 anni riceve la sua prima convocazione e viene riconosciuto per le sue costanti prestazioni impressionanti. Nagelsmann ha elogiato le prestazioni di Stiller nella stagione precedente e nelle sue ultime uscite.

Con sorpresa, Antonio Rüdiger non sarà presente nelle partite di settembre. Il difensore del Real Madrid di 31 anni ha ottenuto il tempo per recuperare dopo una estate impegnativa, d'accordo con l'allenatore. Rüdiger è atteso per tornare nella squadra a ottobre.

Nagelsmann ha ridotto la sua squadra da 26 giocatori del torneo ai suoi preferiti 23. La riduzione ha portato a meno nuovi volti, ma un calo evidente dell'età media da circa 30 anni a 24,6 anni a causa delle dimissioni dei veterani. Nagelsmann aveva precedentemente sottolineato la necessità di ringiovanimento per il Mondiale nordamericano che avverrà tra circa due anni.

Invece del veterano Neuer (38), Alexander Nübel (27) è nella squadra. Nagelsmann ha sostituito Nübel poco prima degli Europei, ma il giocatore di Stoccarda torna nella squadra. Nübel serve come riserva di Marc-André ter Stegen (32), con il giocatore del Hoffenheim Oliver Baumann (34) che fornisce ulteriore esperienza. Entrambi Nübel e Baumann non hanno ancora giocato in una partita internazionale.

Come previsto, Aleksandar Pavlović (20) torna nella squadra. Il giocatore di Monaco ha mancato il torneo a causa di un'infiammazione delle tonsille dopo il suo debutto internazionale nel test dell'Europa contro l'Ucraina (0:0).

Pavlović e Stiller rappresentano il futuro in posizioni centrali. "In mediana, dovremo sostituire Iılkay Gündoğan e Toni Kroos, che si sono ritirati, con due giocatori", ha detto Nagelsmann.

Stiller avrebbe potuto anche far parte del forte blocco di Stoccarda agli Europei, incluso Chris Führich, Deniz Undav, Maximilian Mittelstädt e Waldemar Anton, che Nagelsmann ha menzionato in primavera. Tuttavia, il momento di Stiller nella squadra della DFB è finalmente arrivato.

Lo studente modello sotto l'allenatore del club Sebastian Hoeneß è stato fondamentale per la rinascita di Stoccarda nella stagione precedente. È molto talentuoso, tecnicamente solido e ha una buona visione. Nagelsmann apprezza queste qualità. Tuttavia, Pascal Groß e Robert Andrich restano forti candidati per il ruolo di centrocampista destro. Emre Can è stato richiamato in nazionale tedesca.

Oltre a Rüdiger, Sane è ancora assente dalla squadra degli Europei, che si sta riprendendo da un'operazione all'inguine a Monaco. Nonostante la forma precoce della stagione di Gnabry, non è stato richiamato in nazionale tedesca. Di conseguenza, il contingente tradizionalmente potente del Bayern si è ridotto a tre giocatori. Borussia Dortmund e VfB Stoccarda contribuiscono ciascuno con cinque giocatori alla squadra.

Rimane incerto chi sostituirà il capitano Gundogan. Joshua Kimmich è il favorito per assumere il ruolo e Nagelsmann annuncerà la sua decisione lunedì quando radunerà la squadra a Herzogenaurach, otto settimane dopo l'eliminazione agli ottavi di finale dell'Europa contro la Spagna (1:2 ai rigori). La Germania giocherà sei partite internazionali quest'anno, tutte nella Nations League. Gli avversari del gruppo fino a novembre sono l'Ungheria, i Paesi Bassi e la Bosnia Erzegovina, ciascuno due volte.

