- Nuovo esame avviato per incidente significativo di fiamma delle ruote

Il rogo che ha coinvolto la ruota panoramica gigante della Highfield Festival, situata presso il lago Störmthaler See di Lipsia, ha portato la procura ad allargare le indagini. È stato aperto un secondo caso con l'accusa di lesioni personali colpose, come comunicato dalla polizia all'agenzia di stampa tedesca su richiesta. L'inchiesta esaminerà se l'evacuazione della ruota panoramica è stata eseguita correttamente. La polizia si è rifiutata di rivelare chi è il bersaglio di questa indagine.

In una serata di sabato, uno dei 24 vagoni della ruota panoramica è gone in fiamme, con l'incendio che si è rapidamente esteso a un vagone adiacente. In totale, 65 persone sono state poi assistite dal personale medico. Diciassette persone con gravi ustioni sono state trasportate in ospedale. Secondo la polizia, dodici donne e quattro uomini, di età compresa tra 18 e 44 anni, erano tra i feriti.

Non appena le fiamme si sono spente, sono state avviate indagini su un eventuale incendio doloso. I principali sospetti rimangono ignoti, secondo i comunicati ufficiali. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle cause dell'incidente. Al momento, gli investigatori ipotizzano che l'incendio possa essere stato causato da un incidente involontario. Secondo la loro ipotesi, una sostanza situata sotto la cabina dei passeggeri si è incendiata in modo sconosciuto, innescando l'incendio. Purtroppo, la natura esatta di questo materiale non è stata rivelata da un rappresentante della polizia, a causa delle indagini in corso.

La polizia sta indagando sulla possibile negligenza nell'incidente, poiché ha causato lesioni personali a diversi partecipanti alla festa. I diciannove individui che hanno riportato ustioni gravi sufficienti a richiedere il ricovero in ospedale sono attualmente sotto cure mediche.

Leggi anche: