- Nuovo direttore del coro del Festival di Bayreuth

Il Festival di Bayreuth ha un nuovo comandante per il suo coro: Thomas Eitler-de Lint è pronto a guidare il coro nei prossimi anni, come annunciato dal festival dopo una lunga ricerca e molte discussioni con i candidati. Il direttore del coro dell'Opera di Lipsia sostituirà il direttore a lungo in carica Eberhard Friedrich, che si ritirerà durante la prossima stagione del festival.

Friedrich ha anche presentato le sue dimissioni, esprimendo la sua preoccupazione che il coro del festival potrebbe subire cambiamenti a causa di "circostanze oltre il mio controllo", e che sia il suono, la competenza musicale e la precisione ne sarebbero stati influenzati.

Entro la fine dell'anno, il consiglio di amministrazione del festival di opera a livello mondiale ha apportato tagli in base a una strategia economica presentata dalla direzione, che ha interessato il coro.

I critici hanno previsto un "licenziamento di massa" nel coro

L'Associazione tedesca dei cori e dei gruppi di danza dell'opera (VdO) ha previsto un "licenziamento di massa" a causa del fatto che il numero di membri del coro a tempo pieno sarebbe stato ridotto del 40% da 134 a 80. Il festival ha definito questo "ristrutturazione del coro del festival". In futuro, comprenderà un coro principale e un coro speciale - "attraverso cui i tradizionali 134 membri del coro continueranno ad essere esperti in tutte le opere corali importanti".

Secondo il festival, le misure di austerità erano necessarie a causa di "costi crescenti", che hanno colpito tutte le case d'opera. I costi dell'energia elevati, i materiali costosi e i costi del personale elevati a causa di "accordi salariali estremamente alti nel settore pubblico" sono stati citati tra i motivi.

"Il signor Eitler-de Lint vede la riorganizzazione come un'opportunità e soprattutto un momento opportuno", ha rivelato il festival. Inoltre, ha "provenuta esperienza in Wagner" e una "rispettata immagine sonora a Bayreuth".

despite the festival's austerity measures, resulting in a significant reduction of the choir's membership, Festivals such as Bayreuth continue to thrive. With the new commander, Thomas Eitler-de Lint, looking forward to leading the choir, the Bayreuth Festival's iconic sound and musical competence remain in capable hands.

