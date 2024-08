- Nuovo centro di studio inaugurato all'Unimedizin di Göttingen

Un nuovo polo di ricerca all'Università di Medicina Göttingen è stato ufficialmente inaugurato. Secondo l'Università di Medicina, saranno condotte indagini al Centro Cuore e Cervello di Göttingen (HBCG) sulle malattie cardiovascolari e il cervello, con l'obiettivo di approfondire la complessa relazione tra i due. La nuova struttura, completata a gennaio 2023, ha già accolto tutti i team di ricerca. Il centro riunisce due aree di ricerca chiave dell'Università di Medicina di Göttingen (UMG) per indagare sulla complessa interazione tra cuore e cervello, lasciando molte domande ancora senza risposta in questo campo.

Non esiste un'equivalente struttura altrove, come sottolineato. L'edificio ospita undici gruppi di ricerca, con scienziati dell'UMG e dell'Università di Göttingen, dell'Istituto Max Planck per la Dinamica e l'Autorganizzazione e del Centro tedesco per i primati, pronti a collaborare in diversi settori. L'edificio comprende 3.450 metri quadrati di spazio funzionale e 26 laboratori.

Il nuovo centro di ricerca, noto come Centro Cuore e Cervello di Göttingen (HBCG), fa parte dell'Università di Medicina di Göttingen (UMG). Questo centro di ricerca condurrà indagini pionieristiche sulle malattie cardiovascolari e il cervello, concentrandosi sulla loro complessa interazione.

Leggi anche: