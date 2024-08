- Nuovo ascensore per navi nominato al premio ingegneristico

La nuova gru per navi di Niederfinow è stata nominata per il Premio di Ingegneria Tedesco 2024. Un totale di sei progetti sono in lizza, come annunciato dalla Camera Federale degli Ingegneri di Berlino. Il Premio di Ingegneria Tedesco, del valore di 30.000 euro, è considerato il premio più prestigioso per gli ingegneri civili in Germania. Il vincitore sarà annunciato il 28 novembre.

Candidarsi per questo premio è "come le Olimpiadi" per le società di ingegneria e i clienti, ha detto il capo dell'Ufficio Costruzioni Idrovie di Berlino, Rolf Dietrich. La grande gru per navi, progettata dall'ufficio di ingegneria Tractebel Hydroprojekt a Weimar, è alta 55 metri, larga 46 metri e lunga 133 metri. È anche un'attrazione turistica nel distretto di Barnim. Con la gru, le navi sul canale Oder-Havel superano una differenza di quota di 36 metri in una grande vasca, come una grande vasca da bagno.

La struttura concorre per il premio di ingegneria con strutture come il hangar per dirigibili a Mülheim an der Ruhr (NRW) e la pista di bob a Oberhof (Turingia). Il premio statale viene assegnato ogni due anni dal governo federale e onora le strutture di ingegneria eccezionali in Germania.

La gru per navi in acciaio e cemento è entrata in funzione dopo un lungo periodo di costruzione nel ottobre 2022, diversi anni dopo la data originariamente prevista. Il ministro dei trasporti federale Volker Wissing (FDP) ha descritto la struttura nel nord-est del Brandeburgo come un "capolavoro di arte ingegneristica" all'inaugurazione.

