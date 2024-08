- Nuovo al KSC di Braunschweig, Pfeiffer, probabilmente con un senso dell'umorismo.

Di recente firma, Luca Pfeiffer spera di assicurarsi un posto nella formazione principale del Karlsruhe SC, ma l'allenatore Christian Eichner non si aspetta che parta subito titolare. Il 28enne, alto 1.96 metri, si aspetta solo di "giocare meno" all'inizio nella partita contro l'Eintracht Braunschweig domenica (1:30 PM/Sky). Tuttavia, Pfeiffer potrebbe ancora rivelarsi un valido acquisto per la squadra di Karlsruhe in seconda divisione, secondo Eichner, che ritiene che l'attaccante centrale possa contribuire per circa 70 minuti.

Il Karlsruhe SC ha preso in prestito Luca Pfeiffer dal VfB Stuttgart la scorsa settimana. Con la pausa delle nazionali in vista, Pfeiffer ha l'opportunità di recuperare da una frattura al metatarso sofferta a maggio e riacquistare la forma partita, ha detto Eichner, che ha in alta considerazione le capacità dell'attaccante.

Per quanto riguarda altre partenze, Eichner è ottimista. Non si aspetta che altri giocatori lascino la squadra di Karlsruhe entro questa estate. In precedenza, un trasferimento del centravanti Fabian Schleusener in Turchia sembrava probabile, ma con la finestra di trasferimento ancora aperta fino al 13 settembre, Schleusener, che ha 32 anni, ha recentemente conquistato un posto fisso nella formazione titolare del Baden.

Il Karlsruhe SC ha iniziato la stagione in forza, raccogliendo sette punti nelle prime tre partite. Per quanto riguarda i loro avversari, l'Eintracht Braunschweig non è ancora riuscito a segnare, ma Eichner li tiene comunque in alta considerazione.

