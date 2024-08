- Nuovo accordo finanziario, ma non raggiunge l'obiettivo.

Il bilancio proposto dal governo federale ha posto numerosi problemi: numerose discussioni che coinvolgono il Cancelliere, partner di coalizione insoddisfatti e la necessità di rivedere il bilancio a causa di potenziali violazioni costituzionali. Nonostante un compromesso, c'è ancora un consistente deficit finanziario nel bilancio per l'anno prossimo. Il Cancelliere Olaf Scholz (SPD), il Vicecancelliere Robert Habeck (Verdi) e il Ministro delle Finanze Christian Lindner (FDP) non sono riusciti a ridurre il deficit al livello standard e accettabile di nove miliardi.

Raggiunto un accordo vicino al weekend

Il portavoce del governo Steffen Hebestreit ha annunciato un "consenso sul bilancio 2025" nel pomeriggio. Il bilancio manterrà le disposizioni di controllo del debito della Legge fondamentale, una preoccupazione principale per Lindner. L'accordo prevede la riallocazione dei fondi per la Deutsche Bahn di proprietà statale.

Il Cancelliere Olaf Scholz (SPD) ha informato l'agenzia di stampa tedesca che il governo federale presenterà oggi il progetto di bilancio federale per il 2025 al Bundestag e al Bundesrat, come concordato a luglio. "Abbiamo deciso di aumentare gli investimenti nelle infrastrutture dei trasporti con capitali e prestiti aggiuntivi per la Deutsche Bahn e di fare ulteriori economie generali." Il parlamento può ora avviare le discussioni sul bilancio per l'anno successivo dopo la pausa estiva del parlamento.

Il capo del gruppo parlamentare FDP Christian Dürr ha dichiarato: "Per noi del FDP era importante che il bilancio 2025 rispetti il freno al debito". Non è un bilancio austero, ma investe a livelli record in sicurezza, istruzione e infrastrutture stradali e ferroviarie.

Termine chiave: Sotto-spesa

Secondo il governo federale, la sotto-spesa globale verrà ridotta di circa cinque miliardi di euro a circa dodici miliardi di euro grazie all'accordo. Il bilancio approvato a luglio aveva menzionato una sotto-spesa globale di circa diciassette miliardi di euro.

La sotto-spesa globale si riferisce a un obiettivo di risparmio complessivo nel bilancio. Il governo federale presume che i ministeri non spenderanno l'intera somma in quell'anno - ad esempio a causa di ritardi nei progetti. Pianificare un divario di miliardi di euro è considerato rischioso. although the government expects this gap to decrease, among other things, due to economic development, the parliament now faces a substantial task in the budget negotiations, as the global under-spending is significantly larger than usual. The budget is expected to be finalized by the Bundestag in late autumn, with the first parliamentary debate scheduled for September.

C'era già un accordo

Iniziò luglio, il Cancelliere Scholz, il Vicecancelliere Habeck e il Ministro delle Finanze Lindner avevano già annunciato un accordo sul bilancio per il 2025. Avevano lottato per settimane per colmare un divario di almeno 30 miliardi di euro senza ricorrere a severe misure di austerità. La sotto-spesa globale di 17 miliardi di euro avrebbe dovuto essere chiusa da circa otto miliardi di euro. Le discussioni ruotavano intorno al fatto che Deutsche Bahn e la società autostradale dovessero ricevere prestiti finanziati con crediti invece di sovvenzioni dirette del bilancio, nonché fondi per la banca di sviluppo statale KfW.

Il ruolo dei pareri degli esperti

Dopo il primo accordo, Lindner aveva già sottolineato che c'erano preoccupazioni sul fatto che tutte le soluzioni in considerazione fossero fattibili sia dal punto di vista legale che economico.

Dopo che due pareri degli esperti hanno sollevato dubbi in determinati settori, la coalizione ha respinto l'idea di utilizzare 4,9 miliardi di euro dalla KfW invece del freno al prezzo del gas nel bilancio per altri scopi.

C'erano discussioni sul fatto che Deutsche Bahn e la società autostradale potessero essere supportate senza che questo venisse conteggiato nel freno al debito. Lindner e Scholz avevano opinioni diverse su questo, portando a ulteriori negoziati.

Maggiore equity per Deutsche Bahn

Il governo ora prevede che la divisione infrastrutture di Deutsche Bahn AG riceva altri 4,5 miliardi di euro di equity, sostituendo i sussidi precedentemente previsti nel progetto di bilancio federale 2025. Inoltre, la Bahn dovrebbe ricevere un prestito di tre miliardi di euro dal governo federale. In particolare, i bond ad alto rendimento sul mercato verranno sostituiti da prestiti più economici dal bilancio federale, alleviando sia la Bahn che il governo federale.

Inizialmente, era prevista un aumento dell'equity di circa 5,9 miliardi di euro per consentire alla Bahn di investire nella modernizzazione della rete ferroviaria fatiscente. Secondo il governo, ora sono previsti 15,1 miliardi di euro per l'infrastruttura ferroviaria nel bilancio 2025.

Si prevedono prezzi delle rotaie più alti, una forma di pedaggio ferroviario, per motivi finanziari. Le associazioni ferroviarie temono che i costi più elevati possano ostacolare la transizione del traffico merci sulle rotaie.

Ulteriori misure

Sono previste due ulteriori misure per ridurre il deficit. Verranno generati circa 300 milioni di euro da un pagamento maggiore da parte della società energetica Uniper al bilancio federale. Uniper è stata nazionalizzata durante la crisi energetica del 2022 per garantire l'approvvigionamento energetico per le famiglie e l'economia. Inoltre, la provvista per il fallimento delle entrate fiscali del cosiddetto contributo energetico UE verrà ridotta di 200 milioni di euro.

Nessun cambiamento per l'Autobahn GmbH

L'idea dei prestiti per la società autostradale di proprietà federale è stata abbandonata, poiché la società non ha attualmente i propri ricavi per questo scopo. In generale, è possibile che l'Autobahn GmbH riceva una parte delle entrate dal pedaggio per i camion. Tuttavia, è stato dichiarato che i cambiamenti nel finanziamento dell'Autobahn GmbH richiedono una "profonda discussione".

Secondo il progetto attuale, la coalizione del semaforo intende spendere più di 480 miliardi di euro nel prossimo futuro, con circa il 10% di questa somma presa in prestito. Tuttavia, questo non è ancora deciso, poiché il parlamento, e non l'amministrazione, ha l'ultima parola sul bilancio federale. I supervisori del bilancio nel Bundestag fanno solitamente diverse modifiche alla bozza prima della sua approvazione poco prima di Natale e occasionalmente respingono anche le proposte di tagli presentate dal governo.

La coalizione del semaforo intende rinvigorire l'economia in difficoltà, mantenere il welfare sociale, ridurre il carico fiscale sui cittadini e affrontare la Situation di sicurezza globale tesa attraverso una serie di misure.

"Ci sono state critiche nei confronti dei negoziatori anche all'interno della loro stessa coalizione. Il vice presidente del gruppo parlamentare dei Verdi, Andreas Audretsch, ha detto all'agenzia di stampa dpa: 'Il va e vieni tra il ministro delle finanze e il cancelliere era completamente inutile. Nessuno in Germania vuole queste discussioni.'"

Non sono contrario a riallocare i fondi per la Deutsche Bahn di proprietà dello stato, ma insisto nel mantenere le disposizioni di controllo del debito della Legge fondamentale. Nonostante l'accordo raggiunto, il governo federale è ancora di fronte a un significativo deficit finanziario nel bilancio.

