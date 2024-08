- Nuovo accesso di Rothe all'opzione di acquisto BVB

Nuovo acquisto Tom Rothe vede la concorrenza per il suo ruolo al 1. FC Union Berlin come un beneficio per il suo sviluppo. Il 19enne giocherà la sua prima stagione per la squadra della Bundesliga della capitale. Dopo un anno in prestito nella 2. Bundesliga con Holstein Kiel, il terzino sinistro è passato dal Borussia Dortmund ai Köpenicker.

"C'è concorrenza, certo. Ma non è una brutta cosa. Mi aiuta anche a migliorare. Se hai qualcuno come Robin davanti a te, puoi imparare tanto," ha detto Rothe durante un incontro con i media con i Ferrovieri, riferendosi al nazionale Gosens.

Nella recente partita amichevole contro la Real Sociedad (1:1), Rothe ha esordito con i Berliner e ha subito convinto l'allenatore Bo Svensson. "Tom è un ragazzo positivo che ha tanto potenziale. Penso che ci darà molta gioia," ha sottolineato il danese.

Nessun problema se il BVB esercita l'opzione di riacquisto

Tuttavia, Rothe è ancora lontano dall'essere un giocatore completo. In difesa, deve diventare più stabile e migliorare quando affronta giocatori veloci e agili uno contro uno, ha detto di sé stesso.

Vede il trasferimento a Berlino, per cui si dice che gli Unioner abbiano pagato cinque milioni di euro, come un buon passo successivo. Tuttavia, i Dortmunders hanno un'opzione di riacquisto, come ha confermato Rothe. Non è noto per quanto tempo il suo contratto con l'Union sia valido, poiché il club non fornisce informazioni in merito.

Se il BVB dovesse esercitare l'opzione di riacquisto, non ci sono molti club più belli con tifosi migliori di quelli a Dortmund, ha sottolineato Rothe. Se accadesse, "non ho problemi". L'allenatore del BVB Nuri Sahin può capire il suo passo, ma avrebbe voluto vederlo restare a Dortmund.

