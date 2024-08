- Nuovi membri della squadra di campionato SC Magdeburg e Vice Foxes

Magdeburgo/Berlino (dpa) -

Pivot Manuel Zehnder

Questa mossa ha suscitato tanto scalpore quanto shock. Mentre HC Erlangen era impegnato in una disputa legale con Eisenach sulla validità della risoluzione del contratto di Zehnder, anche tutte le trattative extragiudiziali sono fallite. Una cifra elevata per il trasferimento non era fattibile per i Turingi, che avevano ricevuto l'impegno del miglior marcatore della Bundesliga per rimanere. Dopo il fallimento delle trattative, i campioni di Germania SC Magdeburgo hanno fatto un'offerta e hanno acquisito i servizi del giocatore svizzero. "Il suo stile di gioco si adatta perfettamente a SC Magdeburgo. Inoltre, Manuel ha solo 24 anni e ha ancora molta strada da fare, rendendo questa una scelta lungimirante", ha detto l'allenatore Bennet Wiegert. Zehnder ha sottolineato che "vivo per l'handball veloce e le situazioni uno contro uno".

Protetto di Wiegert Tim Zechel

Wiegert conosceva Tim Zechel dai tempi in cui era il coordinatore giovanile di SCM. "All'epoca ero riluttante a lasciarlo andare", ha detto l'allenatore, seguendo da vicino la carriera del suo ex protetto. Dopo la partenza di Lucas Meister, ha colto l'opportunità e ha firmato il giocatore tedesco di 27 anni HC Erlangen. Zechel è atteso per crescere insieme ai giocatori di livello mondiale Magnus Saugstrup e Oscar Bergendahl. "Voglio imparare il più possibile, ma non voglio nascondermi", ha detto Zechel, che è tornato sull'Elba dopo 11 anni.

Rinforzo difensivo spagnolo con Antonio Serradilla

Ha lottato duramente per questa opportunità. Il giocatore spagnolo Antonio Serradilla, che ha subito un distacco della retina e ha perso l'occhio destro a causa di un tumore in aprile 2021, è un importante rinforzo per la difesa con i suoi 1,98 metri. Per lui, questo è un sogno che si avvera. Per Wiegert, il concetto collaudato di una squadra forte è perfettamente rappresentato dal 25enne, che arriva da Elverum Handball.

Sostituto per Hornke e Pettersson: Isak Persson

Le Olimpiadi di Parigi hanno portato brutte notizie per Magdeburgo. Prima, l'ala destra Tim Hornke si è infortunata, poi il suo compagno di squadra Daniel Pettersson è stato colpito. In risposta, è stato firmato il ala destra svedese di 24 anni Isak Persson. Era senza squadra dopo il suo periodo al Bergischer HC. "Date le prossime sfide in tutte le competizioni, questa è stata una felice coincidenza", ha detto Wiegert.

Veterano Tobias Reichmann per Lindberg

Berlino ha reagito alla partenza dell'ala destra Hans Lindberg firmando il campione europeo (2016) e 106 volte nazionale Tobias Reichmann. "È un tiratore molto preciso e ha abilità atletiche", ha elogiato il direttore sportivo Stefan Kretzschmar. I maggiori successi di Reichmann includono due campionati tedeschi e due vittorie nella Champions League con THW Kiel, sowie drei polnische Meisterschaften, drei Pokalsiege und einen Königspokal mit Industria Kielce. Inoltre, ha vinto il bronzo con la nazionale tedesca alle Olimpiadi del 2016 a Rio.

Prodigio del portiere Under 21 considerato con un futuro brillante. Lasse Ludwig, destinato a sostituire il portiere titolare Dejan Milosavljev dopo la partenza di Viktor Kireev, ha dimostrato il suo talento l'anno scorso con la squadra di seconda divisione VfL Potsdam. Ora, il 21enne è pronto per il prossimo passo nella sua crescita con il grande fratello di Berlino. "Lasse Ludwig porta una calma e una compostezza nel gioco e nella difesa, fornendo la sicurezza necessaria. È un vero giocatore di spareggio", ha elogiato il CEO dei Füchse Bob Hanning.

Miglior marcatore di VfL Potsdam Max Beneke

Max Beneke, il miglior marcatore della scorsa stagione, è stato uno dei giocatori di spicco. Con 291 gol, il "Rookie della stagione" vincitore ha giocato un ruolo significativo nella promozione di VfL Potsdam in Bundesliga. Ora, il potente mancino è tornato con i Füchse e vuole completare perfettamente il mondiale di handball Mathias Gidsel. "In passato, ero più un sostituto alla Füchse Berlin e solo occasionalmente integrato. Ora, voglio essere un membro fisso della squadra", ha detto Beneke sui suoi obiettivi.

