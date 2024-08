- Nuovi clienti televisivi che fanno affari su Freenet

Freenet, un provider di servizi mobili e TV, ha beneficiato di un aumento dei nuovi clienti da utenti TV nel primo semestre dell'anno. Il fatturato è aumentato del 3.3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, raggiungendo quasi €2 miliardi, come annunciato dalla società quotata nell'indice MDax.

Freenet è stata aiutata dall'abolizione del cosiddetto privilegio dei costi accessori: dal 1° luglio, i proprietari non possono più addebitare i costi della TV come importo forfettario nelle spese accessorie, dando ai inquilini la libertà di scegliere il proprio provider TV. Per mesi, Freenet e concorrenti come Deutsche Telekom si sono contenduti gli spettatori, e anche Vodafone sta cercando di trattenere i suoi storici clienti.

Di conseguenza, Freenet ha aumentato le spese per aumentare la consapevolezza del marchio del suo prodotto, waipu.tv, che ha avuto un impatto negativo sui suoi guadagni prima degli interessi, delle tasse, della depreciazione e dell'ammortamento (EBITDA) per i primi sei mesi dell'anno, causando una diminuzione del 1.2% a €252.2 milioni. Tuttavia, il reddito netto dalle operazioni in corso è aumentato da €132.8 milioni nell'anno precedente a quasi €160 milioni. Il consiglio di amministrazione ha mantenuto la sua previsione annuale.

Nonostante le spese di marketing aumentate per la consapevolezza del marchio, Freenet è riuscita a incrementare il suo reddito netto dalle operazioni in corso, passando da €132.8 milioni a quasi €160 milioni. Nonostante il calo dell'EBITDA a causa dei costi di marketing, le azioni di Freenet continuano ad essere scambiate sull'indice MDAX.

Leggi anche: