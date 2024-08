Nuove regole per rallentare il chatbot di Musk

Da giorni, centinaia di immagini bizzarre e violente, create dalla startup Black Forest Labs, il cui partner include Elon Musk, circolano su X. Il loro AI chatbot Grok, che utilizza lo stesso software, è ora sotto controllo.

Il chatbot AI di Elon Musk, Grok, è stato limitato dopo aver generato immagini scioccanti di politici o celebrità. Non è più possibile generare immagini di persone che consumano droga o maneggiano armi con i comandi testuali di Grok. Fino ad ora, non sembrava esserci quasi alcuna restrizione di contenuti. Altre offerte di generazione di immagini come DALL-E di OpenAI o Imagen di Google hanno invece barriere per impedire simili cose.

Musk, però, è noto per la sua avversione alle restrizioni, che definisce censura. Le persone dovrebbero poter "divertirsi un po'" con il software, ha scritto giovedì. XAI non è stato raggiungibile per ulteriori commenti.

La tecnologia effettiva dietro la generazione di immagini proviene dalla startup tedesca Black Forest Labs, non da xAI. La società di Musk si basa sul suo modello AI FLUX.1. Ha scritto che stanno sviluppando il loro proprio software di generazione di immagini, che richiederà ancora qualche mese.

Le immagini generate da Grok possono essere a volte fotorealistiche, ma spesso sono esagerate come caricature. Soprattutto prima delle elezioni presidenziali USA di novembre, c'è una grande paura di falsificazioni AI che potrebbero influenzare l'opinione pubblica. Molti programmi evitano quindi di generare immagini con persone reali.

Musk cita in giudizio le aziende che ritirano gli annunci da X

Lo stesso vale per le figure con copyright come Topolino di Disney, la cui apparizione in immagini generate da AI potrebbe far intervenire gli avvocati. Ciò potrebbe anche rafforzare la diffidenza degli inserzionisti nei confronti della piattaforma. Molti di loro sono già preoccupati per la reputazione dei loro marchi e hanno ritirato gli annunci da X.

Musk ha recentemente fatto causa a diverse aziende e un'organizzazione del settore per questo. Li accusa di un'azione coordinata per tenere lontano i dollari della pubblicità dalla sua piattaforma.

Despite Elon Musk's disagreement with content restrictions, the economy of X, the platform hosting Black Forest Labs' AI chatbot Grok, might be affected by the withdrawal of ads due to the controversial image generation. The economy of X relies heavily on advertising revenue, and the departure of major advertisers could significantly impact its financial stability.

Furthermore, the controversy surrounding Grok's image generation capabilities could impact the reputation of Elon Musk and his companies, which might negatively affect their overall economic performance.

