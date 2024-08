Nuove offerte di moto elettriche provenienti dal Canada: Can-Am Origin e Can-Am Pulse.

Recentemente, sono state annunciate numerose motociclette elettriche, ma non sono mai arrivate sul mercato. Tuttavia, Can-Am sta procedendo con due modelli. Si prevede che arriveranno sugli scaffali tedeschi nei prossimi mesi e questo costruttore canadese di motociclette ha ora condiviso i dettagli di questi nuovi modelli.

Proveniente da Bombardier Recreational Products (BRP), Can-Am ha rivelato i dettagli delle sue motociclette elettriche, Pulse e Origin. Entrambi i modelli incorporano il motore E-Power di Rotax, disponibile in potenza di 11 kW/15 PS o 35 kW/48 PS. Il pilota può scegliere tra quattro modalità di guida: Normale, Sport, Eco e Pioggia. Una caratteristica interessante di queste motociclette elettriche è il loro sistema di raffreddamento a liquido, che mantiene la temperatura di funzionamento adeguata per il caricatore, l'inverter, il motore e la batteria.

La batteria è relativamente compatta, 8,9 kWh. La Pulse nuda è prevista per una autonomia di 160 chilometri nel traffico cittadino, mentre la variante enduro può percorrere 145 chilometri in una singola carica. Can-Am non fornisce dettagli sulla presunta bassa autonomia nell'uso fuoristrada, suggerendo che l'azienda vede le sue motociclette elettriche principalmente per scopi urbani. La batteria può essere caricata dal 20 all'80% in 50 minuti. Comodamente, le motociclette Can-Am offrono una marcia indietro per la navigazione in spazi stretti.

Entrambe le motociclette elettriche a trazione singola presentano un display da 10,25 pollici come strumentazione, che mostra l'integrazione di Apple CarPlay per la navigazione e altre app. Inoltre, l'app "BRP Go!" consente di connettere la moto al telefono dell'utente.

Batteria sotto una copertura simile a un serbatoio

Un'occhiata veloce potrebbe far pensare che queste motociclette elettriche angolari assomiglino a modelli tradizionali, poiché c'è una copertura simile a un serbatoio tra la sella e il cockpit. Tuttavia, la batteria e l'elettronica sono ospitate sotto la copertura. Il motore è situato tra questo blocco e la ruota posteriore, unendosi per formare un'unità singola con la forcella oscillante laterale. Caratteristiche degne di nota includono i fari a LED a forma di rettangolo con una firma luminosa unica e dettagli gialli luminosi.

Le motociclette possono già essere personalizzate sul sito tedesco di Can-Am. La Pulse parte da €16.900, con l'Enduro Origin che costa €600 in più.

