- Nuove norme in materia di condotta di veicoli guidati da cannabis fissate per giovedì

Nuove regole e multe per la guida sotto l'effetto di cannabis entrano in vigore giovedì. Questa legislazione, approvata dal Bundestag e dal Bundesrat, è stata presentata il mercoledì e entrerà in vigore il giorno successivo. È stato stabilito un limite di 3,5 nanogrammi di THC per millilitro di sangue, simile al limite del 0,5% di alcol. Si applicano regole più severe per i guidatori principianti e quelli che combinano cannabis con l'alcol.

I guidatori che volontariamente o con negligenza superano il limite di 3,5 nanogrammi di THC sono soggetti a una multa di 500 euro e a una sospensione della patente di guida di un mese. Se viene consumato anche alcol, la pena è solitamente di 1.000 euro.

Similmente all'alcol, c'è un divieto di cannabis durante il periodo di prova di due anni e per i guidatori under 21, con una multa di 250 euro per le violazioni.

Norme stradali in linea con la decriminalizzazione della cannabis

Dal 1° aprile, l'uso ricreativo di cannabis e la coltivazione domestica sono legali per gli adulti in determinate condizioni. Di conseguenza, le norme stradali seguono lo stesso percorso. In precedenza, qualsiasi traccia di THC poteva comportare multe, con un limite di 1 nanogrammo stabilito nella giurisprudenza legale.

Tuttavia, gli esperti dei tribunali del traffico alla conferenza del 2022 hanno suggerito un aumento "ragionevole" a causa del limite attuale troppo basso e del potenziale penalizzazione di numerosi guidatori senza prove di guida in stato di ebbrezza. Alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine hanno anche espresso critiche alle nuove regole.

Le nuove norme stradali coprono anche il campo dei trasporti e delle telecomunicazioni, in quanto ora includono multe per la guida sotto l'effetto di cannabis nei sistemi di comunicazione e navigazione digitali. Inoltre, il governo tedesco sta valutando aggiornamenti dell'infrastruttura dei trasporti per garantire viaggi più sicuri per gli utenti di cannabis, come fermate designate per il fumo o la vaporizzazione.

