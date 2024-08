- Nuove minacce di bomba in Sassonia: sei scuole colpite

Segnalazioni di bombe contro due scuole a Plauen hanno portato la polizia a dare il via libera. Giovedì mattina, email identiche sono state ricevute nelle scuole superiori, come riferito dalla polizia. All'inizio, c'è stata la possibilità che le minacce fossero serie, quindi le scuole sono state chiuse prima dell'inizio delle lezioni.

La polizia ha perquisito gli edifici con i cani da ricerca, ma non sono stati trovati oggetti sospetti. Si dice che gli studenti siano stati mandati a casa o temporaneamente accuditi fuori dagli edifici scolastici.

Minacce anche nella Sassonia centrale e nelle Montagne Metallifere

Finora non è chiaro se ci sia un collegamento con le minacce di bomba del mercoledì, ma altre scuole hanno ricevuto email identiche, ha detto un portavoce della direzione della polizia di Zwickau.

Due scuole ciascuna a Marienberg (Montagne Metallifere) e Rochlitz (Sassonia centrale) hanno ricevuto minacce, ha riferito un portavoce della direzione della polizia di Chemnitz. Tuttavia, la polizia non le ha considerate serie, permettendo così alle lezioni di continuare normalmente.

Più casi il mercoledì

Mercoledì, una scuola a Freiberg è stata interessata, ma le lezioni hanno potuto avere luogo. Non è stato così per due scuole a Görlitz e una ciascuna a Bautzen e Lauta, dove gli edifici sono stati perquisiti dopo la sospensione delle lezioni. La polizia ha poi dato il via libera. Le indagini sono in corso. Le scuole della Sassonia erano tornate dalle vacanze solo il lunedì.

Minacce parallele nella Turingia e nell'Assia

Nel frattempo, minacce sono state fatte anche contro le scuole in Turingia e nell'Assia mercoledì. In un caso a Jena, è stato riferito che email identiche sono state inviate a scuole in tutto il Paese. Non è ancora noto se ci sia un collegamento con le minacce contro le scuole in Sassonia, secondo la direzione della polizia di Görlitz.

I bambini sono stati mandati a casa o temporaneamente accuditi fuori dagli edifici scolastici a causa delle minacce di bomba. A Marienberg e Rochlitz, i bambini hanno frequentato le lezioni come al solito despite receiving similar threats.

