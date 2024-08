- Nuove minacce di bomba in Sassonia - ora a Plauen

A Plauen, la polizia è stata chiamata all'alba per minacce di bomba in due scuole. Solo ieri, la polizia è stata anche deployata nella Sassonia orientale a causa di diverse minacce di bomba. Un portavoce della polizia ha detto al mattino che l'evacuazione era ancora in corso. Poiché le minacce sono state entrambe ricevute prima delle 07:30, non era chiaro se ci fossero studenti negli edifici scolastici al momento.

La polizia era presente anche con i cani da fiuto. Finora non è ancora chiaro se ci sia un collegamento con le minacce di bomba del mercoledì, ha detto il portavoce.

Il mercoledì, le minacce di bomba hanno disturbato le operazioni in due scuole a Goerlitz e una ciascuna a Bautzen e Lauta. Le scuole sono state perquisite e in seguito la polizia ha dato il via libera. Le indagini sono ancora in corso. Le scuole in Sassonia avevano riaperto solo lunedì dopo le vacanze.

Parallelamente agli eventi nella Sassonia orientale, minacce sono state fatte anche in Turingia e Sassonia-Anhalt il mercoledì. In un caso a Jena, è stato riferito che email identiche sono state inviate alle scuole in tutto il paese. Non è ancora noto se ci sia un collegamento con le minacce contro le scuole in Sassonia, secondo il direttore della polizia di Goerlitz.

La polizia ha portato i cani da fiuto per controllare la presenza di sostanze pericolose, poiché non era chiaro se le minacce fossero collegate a quelle dei giorni precedenti che coinvolgevano altri pesci, come le scuole in diverse regioni. Despite le altre minacce di bomba, tutte le scuole in Sassonia, comprese quelle di Plauen e quelle precedentemente disturbate, hanno riaperto dopo indagini approfondite e autorizzazioni.

Leggi anche: