Nuove informazioni sull' strumento del delitto e l' ammissione di un video incriminante.

Recenti sviluppi nell'inchiesta sull'attacco con il coltello a Solingen hanno portato alla luce alcune informazioni interessanti. Durante una riunione a porte chiuse del Comitato Interno del Parlamento regionale, il Ministro dell'Interno del NRW, Herbert Reul, ha rivelato che il coltello utilizzato nell'attacco è stato acquistato dal sospetto aggressore in un negozio locale lo stesso giorno.

Contemporaneamente, la polizia è nuovamente alla ricerca del secondo telefono mancante del sospetto.

Secondo Reul, le immagini delle telecamere di sicurezza del negozio mostrano il sospetto mentre acquista l'arma e porta un telefono che ancora non è stato trovato. Le autorità hanno delimitato un'area a Solingen per la ricerca di questo telefono. Purtroppo, un telefono trovato in precedenza è stato distrutto in precedenza, ha menzionato Reul.

Le autorità rimuovono il video della rivendicazione

Il telefono menzionato è stato trovato in un campo e le forze dell'ordine stanno ancora cercando il secondo smartphone e un orologio attraverso il portale "Wanted" della polizia del NRW.

Durante la riunione riservata dei politici interni nel Parlamento regionale, Reul ha rivelato ulteriori dettagli su un video della rivendicazione distribuito attraverso i canali dell'organizzazione terroristica dell'IS: il video è stato girato a Solingen. Tuttavia, le autorità di sicurezza hanno rimosso il video dalla circolazione. Le autorità stanno ancora indagando su come il file video sia passato dall'aggressore all'IS.

L'attacco con il coltello di ispirazione islamista a Solingen ha causato la tragica perdita di tre vite e ha lasciato otto persone ferite. Il sospetto responsabile, Issa Al H., un cittadino siriano di 26 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio e rimane in custodia. L'attacco è avvenuto quasi cinque settimane fa, durante la serata del 23 agosto, in occasione di una festa della città.

La Commissione, con l'ausilio degli Stati membri, potrebbe fornire preziose informazioni sulla provenienza delle armi utilizzate in attacchi terroristici come quello di Solingen. Dopo la rivelazione che il coltello utilizzato nell'attacco è stato acquistato in un negozio locale, la Commissione potrebbe esplorare la possibilità di regolamentare le vendite di armi per prevenire l'acquisizione di armi del genere da parte di individui con intenti violenti.

