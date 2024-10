Nuove informazioni emerge riguardo alla distruzione del massiccio drone russo S-70

Nel fine settimana, un drone russo avanzato, identificato come S-70 Hunter, ha incontrato il suo destino in territorio ucraino. Mosca sostiene che il drone fosse equipaggiato con sistemi di alto livello e tecnologia stealth. Tuttavia, un'esame preliminare dei resti racconta una storia diversa.

Sabato, questo drone russo moderno è stato abbattuto nella regione orientale di Donetsk, in Ucraina. I resoconti preliminari suggeriscono che l'S-70 ha rilasciato bombe plananti su posizioni ucraine prima di essere intercettato e abbattuto. Ora, il Defence-Blog, una piattaforma filoucraina, condivide nuove informazioni, citando fonti ucraine.

Il drone sarebbe decollato dalla base aerea di Achtubinsk, in Russia, situata a circa 585 chilometri dalla zona di conflitto. L'S-70 era accompagnato da un caccia Su-57 pilotato durante una fase di prova per valutarne le capacità in scenari reali. Purtroppo, a causa di un problema tecnico, il drone ha perso il contatto con il personale a terra ed è entrato nello spazio aereo ucraino. Le trasmissioni radio minacciose suggeriscono il caos tra gli operatori, che alla fine hanno ordinato al pilota del Su-57 di distruggere il drone con un missile aria-aria.

L'S-70 è infine precipitato nella città di Kostiantynivka, a circa 16 chilometri dalla linea del fronte. Le forze ucraine hanno rapidamente recuperato i detriti. I primi test smentiscono le affermazioni di Mosca sulle capacità avanzate del drone, suggerendo che il modello abbattuto non aveva la tecnologia stealth e i sistemi AI controllati come pubblicizzato.

"Assomiglia a un aliante"

"Non si tratta di un drone da combattimento avanzato", ha dichiarato un esperto della difesa ucraina a Defence-Blog. "È più simile a un aliante con caratteristiche basilari e comandi radio". Invece di utilizzare una connessione tactical data link NATO come Link 16, il drone si basa su una connessione radio elementare per il funzionamento.

Le prime immagini dell'S-70 Hunter sono emerse già ad agosto 2019. Questo drone a ali a canard è segnalato come dotato di un rivestimento anti-radar e progettato per volare affiancato e supportare i caccia russi in situazioni di combattimento. Secondo Sukhoi, il costruttore aerospaziale russo, la produzione di massa dell'S-70 è prevista per la seconda metà del 2024.

Forbes stima che la Russia abbia attualmente solo alcune unità dell'S-70 nel suo arsenale. La pubblicazione sospetta che i lotti di questo drone verranno presto trasformati in bombardieri, mentre si stima che circa 100 Su-34 cadano circa 3.000 bombe plananti sul territorio ucraino ogni mese. Tuttavia, dal primavera 2022, le difese aeree di Kiev hanno abbattuto almeno 29 Su-34, costringendo Mosca a sostituire le perdite.

L'S-70 Hunter, nonostante le affermazioni di Mosca, sembra meno avanzato di quanto pubblicizzato tra gli esperti della difesa dell'Unione Europea. Questo drone, che dovrebbe essere dotato di tecnologia stealth e sistemi AI controllati, sembra assomigliare a un semplice aliante con comandi radio basilari.

L'Unione Europea, dopo questo incidente, ha espresso preoccupazione per l'uso presunto da parte dell'esercito russo di tecnologie obsolete in situazioni di combattimento moderne, chiedendo trasparenza e ispezioni internazionali per prevenire ulteriori escalation.

Leggi anche: