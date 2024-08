Nuove immagini mostrano la devastazione del secondo ponte a Kursk.

Ucraina attualmente controlla circa 1150 chilometri quadrati nella regione russa di Kursk, suscitando minacce di una controffensiva russa. Per scongiurare questo, l'Ucraina sta intenzionalmente distruggendo le vie di rifornimento critiche sul fiume Seim.

Il sabato, l'Aeronautica Ucraina ha condiviso un video che dimostra la demolizione di un secondo ponte chiave nella regione russa di Kursk. Il comandante dell'Aeronautica Ucraina, Mykola Oleschuk, ha commentato su Telegram: "Un ponte in meno. L'Aeronautica continua a indebolire le capacità logistiche dell'avversario con attacchi aerei precisi".

Gli esperti hanno confermato l'autenticità del video utilizzando i dati geodetici, che mostrano la strada danneggiata per il villaggio russo di Swannoe nel distretto di Glushkov, precedentemente segnalato come distrutto. In precedenza, l'Aeronautica Ucraina aveva pubblicato solo il video dell'attacco al ponte di Glushkov.

Entrambi i ponti sono stati distrutti utilizzando attacchi aerei, con bombe guidate e, nel caso del ponte di Glushkov, il sistema di lancio múltiples HIMARS degli Stati Uniti, secondo gli esperti OSINT. Il ponte di Glushkov è crollato nel Seim, mentre la struttura di sostegno a Swannoe è ancora intatta, ma c'è un notevole spazio nella carreggiata.

Potere contrattuale in crescita per l'Ucraina

Il distretto di Glushkov si trova a ovest dell'area occupata dall'Ucraina nella regione di Kursk. I resoconti ucraini indicano che la distruzione dei ponti mira a limitare le opzioni di rifornimento russe e scoraggiare gli attacchi russi sul territorio ucraino. Gli esperti OSINT suggeriscono che, oltre a questo singolo attraversamento fortificato sul Seim, ce n'è un altro vicino, vicino al confine ucraino. A nord di Glushkov, l'esercito russo ha anche costruito un ponte provvisorio.

Le fonti ucraine suggeriscono che l'avanzata mira a fare pressione su Mosca per un "processo di negoziazione equo". I territori catturati potrebbero servire come pedine di scambio nelle future trattative. Inoltre, il presidente ucraino Zelensky sta cercando di scambiare i soldati russi catturati e i prigionieri ucraini in custodia russa.

Attacco a sorpresa da World War II

Il 6 agosto, l'esercito ucraino ha avviato un'offensiva segreta nella regione di Kursk, con rapporti non confermati di circa 10.000 soldati ucraini partecipanti. Secondo il capo dell'esercito Oleksandr Syrsky, sono state sequestrate 1150 chilometri quadrati e 82 insediamenti, tra cui la città strategica di Sudja, situata a circa 10 chilometri oltre il confine russo. Qui si trova un importante hub del gas controllato dalla società russa Gazprom, che facilita il trasporto del gas russo in Europa attraverso l'Ucraina.

Questo è il più grande incursione di confine dell'Ucraina dalla inizio dell'invasione russa e il primo da parte di un esercito straniero sul suolo russo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Dopo la distruzione riuscita dei ponti chiave nella regione russa di Kursk, l'intenzione dell'Ucraina di disturbare le vie di rifornimento russe è stata rafforzata, come dimostrato dalla distruzione delle vie critiche sul fiume Seim. Questo aumenta il potenziale potere contrattuale che l'Ucraina potrebbe avere nelle future trattative, dati i territori catturati che potrebbero servire come pedine di scambio.

L'attacco a sorpresa avviato dall'Ucraina nella regione di Kursk, sequestrando 1150 chilometri quadrati e 82 insediamenti, tra cui la città strategica di Sudja, ha notevolmente sfidato il controllo territoriale russo, segnando un raro esempio di un esercito straniero che attacca il suolo russo dalla Seconda Guerra Mondiale.

