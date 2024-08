Nuove barriere sono state istituite vicino al DNC dopo l'infiltrazione di ieri da parte dei sostenitori della Palestina oltre il muro di perimetro iniziale.

Circa dodici membri del personale hanno eretto un'ulteriore fila di barriere lungo la Washington Boulevard, spostandosi verso est dal punto in cui la barriera precedente era stata rotta. Questa barriera aggiuntiva si trova posizionata tra le due esistenti.

L'evento è seguito all'incidente di ieri, in cui un gruppo di manifestanti che sostengono i diritti dei palestinesi, che protestavano contro il sostegno degli Stati Uniti a Israele nel suo conflitto contro Hamas, si sono separati da una più grande manifestazione e sono riusciti a penetrare un muro di sicurezza vicino al United Center.

Si prevedono ulteriori manifestazioni durante l'evento di quattro giorni.

Il capo della polizia Larry Snelling ha dichiarato ai reporter il lunedì che "Sono riusciti a superare la recinzione. Sono entrati nella cerchia esterna. Hanno tentato di raggiungere la cerchia interna, scuotendo la recinzione sul lato opposto". Ha inoltre sottolineato che gli ufficiali sono intervenuti prontamente per impedire ulteriori intrusioni.

Snelling ha evidenziato che "Il nostro obiettivo qui è garantire la sicurezza del DNC, la sicurezza della città e la sicurezza della città nel suo insieme. Non sappiamo cosa sarebbe successo se avessero avuto accesso al lato opposto. Tuttavia, come ho detto in precedenza, non tollereremo alcun atto di danno alla nostra città o qualsiasi forma di violenza".

Snelling ha chiarito di non aver collegato la violazione della sicurezza alla marcia generale. "C'erano persone che volevano semplicemente esprimere le loro opinioni. L'hanno fatto. Tuttavia, un gruppo di quella folla ha scelto di rimanere indietro e tentare di forzare il passaggio attraverso la barriera, e non lo permetteremo".

Il Centro Condiviso di Informazioni sulla Sicurezza Pubblica del DNC ha rilasciato una dichiarazione, affermando che "La cerchia interna non è stata mai violata e non c'era alcun pericolo immediato per le persone protette".

Hanno continuato dicendo che "Ogni piano di evento di sicurezza nazionale richiede un approccio a strati. Ogni piano NSSE è personalizzato e include diversi strati. Uno di questi ulteriore protezione involve la recinzione del perimetro esterno, che è stata costruita per impedire l'accesso alla cerchia interna".

Il governatore democratico dell'Illinois JB Pritzker, parlando dal piano della convention su CNN, ha confermato che le autorità hanno "una strategia solida in atto" e ha definito la penetrazione della recinzione come temporanea.

Pritzker ha mantenuto che "Rispettiamo il diritto di manifestare, ma non tollereremo alcun caos".

