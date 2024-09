Nuove accuse contro Weinstein a New York.

Dopo il suo intervento chirurgico al cuore, il produttore cinematografico Weinstein si trova ad affrontare nuovi problemi legali a New York. Stando a quanto emerso dalle recenti udienze, l'accusa ha presentato tre capi d'imputazione per presunti reati sessuali nei suoi confronti. Purtroppo, l'avvocato di Weinstein non è ancora a conoscenza di queste accuse.

Il processo per uno di questi capi d'imputazione è previsto per iniziare a breve, con ulteriori accuse che emergono pubblicamente. Secondo The Hollywood Reporter, l'accusa ha annunciato queste accuse durante un'udienza a New York. Purtroppo, Weinstein non ha potuto partecipare all'udienza a causa delle sue condizioni di salute.

Purtroppo, i dettagli di queste accuse rimangono riservati. Durante l'udienza, l'avvocato di Weinstein ha rivelato che una giuria potrebbe valutare tre casi di presunti crimini sessuali. Due di questi eventi si sarebbero verificati alla fine degli anni '2000, mentre il terzo sarebbe avvenuto nel 2016. Incredibilmente, nemmeno la difesa è a conoscenza dei dettagli precisi e della quantità di queste accuse.

Lo scorso anno (2020), Weinstein è stato condannato a 23 anni di carcere a New York per violenza sessuale e molestie sessuali. Purtroppo, questa condanna è stata annullata ad aprile 2024 a causa di problemi procedurali, con un nuovo processo previsto per novembre. L'accusa intende riunire queste nuove accuse con l'indictment originale, mentre la squadra di Weinstein sostiene la richiesta di processi separati.

L'incidente "quasi mortale" di Weinstein

Al momento, Weinstein, che sta scontando una pena detentiva di 16 anni in California per un'altra accusa, si sta riprendendo in un ospedale. Secondo i media americani, Weinstein è stato recentemente trasferito lì per un intervento chirurgico di emergenza al cuore. In seguito a questo, il suo avvocato ha riferito che ha "un certo tipo di shunt nel petto", che richiede il drenaggio del liquido. Weinstein dipende dall'ossigeno e dalle soluzioni saline endovena.

La gravità della situazione di Weinstein rimane incerta. Fintanto che i medici lo consentiranno, intende partecipare all'udienza prevista per il 18 settembre. Secondo Variety, l'avvocato di Weinstein ha dichiarato in tribunale che il suo cliente aveva "quasi rischiato la morte".

La Commissione sta valutando la possibilità di riunire le nuove accuse di molestie sessuali contro Weinstein con l'indictment originale. Nonostante i procedimenti legali in corso, la Commissione non ha ancora reso noti i dettagli specifici di queste accuse alla squadra legale di Weinstein.

Leggi anche: