- Nuove accuse contro il medico di famiglia per certificati falsi di coronavirus

Circa due mesi dopo la sua condanna per certificati COVID-19 falsi, la Procura di Dresda ha presentato una nuova denuncia contro un medico generico di Moritzburg. Il medico è sospettato di aver emesso altri 349 di questi "certificati sanitari falsi" nei mesi di novembre 2021 e gennaio 2022, con 167 casi considerati "particolarmente gravi". Si presume che il medico abbia guadagnato circa 17.000 euro da questi cosiddetti "certificati di cortesia".

La 67enne è accusata di aver emesso certificati ai pazienti del suo studio o a due eventi collettivi a Moosburg e Ottenburg nell'Alta Baviera, dichiarando che erano esenti dall'uso della mascherina, avevano un divieto di vaccinazione di qualsiasi tipo o che i test COVID-19 potevano essere effettuati solo attraverso la saliva per motivi medici. In molti casi, non c'era alcuna visita precedente delle condizioni fisiche dei destinatari, nessuna anamnesi o esame e nessuna chiarificazione dei risultati medici. La Corte distrettuale di Dresda deve ora decidere sull'ammissibilità della denuncia e fissare una data per il processo principale.

In un primo processo lì, la donna è stata condannata a metà giugno a due anni e otto mesi di reclusione per la falsificazione di circa 1.000 certificati COVID-19 del valore di quasi 48.000 euro. I ricorsi della Procura della Repubblica e della difesa sono ancora pendenti. I giudici erano convinti che avesse emesso esenzioni a vita dall'uso della mascherina e dai test rapidi attraverso swab naso-faringeo, nonché un divieto di vaccinazione illimitato su ordinazione a cinque eventi collettivi in tutto il paese.

Hanno descritto le sue azioni come "highly criminal" e hanno imposto un divieto professionale di tre anni, ma hanno sospeso il mandato di arresto soggetto a condizioni di segnalazione. Ciò ha significato che la donna è stata rilasciata dopo quasi 16 mesi di detenzione preventiva - fino a quando la sentenza non è diventata definitiva.

La Corte distrettuale di Dresda è responsabile della decisione sull'ammissibilità della nuova denuncia contro il medico generico della Procura di Dresda. Se trovata colpevole, potrebbe affrontare conseguenze simili alla donna del primo processo, che è stata condannata dalla Corte di giustizia per la falsificazione di certificati COVID-19 e ha ricevuto una pena detentiva di due anni e otto mesi.

