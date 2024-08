Panoramica della situazione - Nuova speranza di una svolta nei negoziati di Gaza

Prima del potenzialmente decisivo round di negoziati per un cessate il fuoco nel conflitto di Gaza tra Israele e l'Islamista Hamas, i mediatori hanno lanciato un appello finale a tutte le parti coinvolte nel Medio Oriente. "Nessuna parte nella regione dovrebbe intraprendere azioni che mettano a repentaglio gli sforzi per raggiungere un accordo", ha detto il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti dopo una telefonata tra il Segretario Antony Blinken e il suo omologo qatariota Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Un breakthrough nelle trattative odierne a Doha potrebbe prevenire una ritorsione dell'Iran e dei suoi partner contro Israele e quindi impedire che la guerra si espanda ben oltre la Striscia di Gaza.

"Il giorno successivo sarà un giorno cruciale. Miriamo a un cessate il fuoco", ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre alla vigilia dei colloqui. "Vogliamo che questa guerra finisca. Vogliamo che i prigionieri tornino a casa, compresi i prigionieri americani. Vogliamo che gli aiuti umanitari entrino nella Striscia di Gaza. E crediamo che questo accordo sia il modo per ridurre le tensioni nel Medio Oriente". Poiché Israele e Hamas non comunicano direttamente, gli Stati Uniti, il Qatar e l'Egitto fanno da mediatori.

Gli Stati Uniti spingono per un accordo

I colloqui a Doha sono considerati cruciali per gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco e uno scambio di prigionieri dopo più di dieci mesi di guerra. L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe parlato ieri con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dell'accordo per un cessate il fuoco e il rilascio dei prigionieri, secondo il portale di notizie degli Stati Uniti "Axios", citando due fonti informate. Il contenuto della telefonata non è stato reso noto.

Secondo i media israeliani, funzionari dell'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno parlato ieri con diversi rappresentanti israeliani, compreso il ministro della Difesa Joav Galant. Hanno sottolineato l'importanza di raggiungere un accordo che potrebbe anche prevenire un'escalation del conflitto con l'Iran e i suoi alleati.

Da quando è stato ucciso un alto membro del miliziano Hezbollah in Libano e il capo estero di Hamas nella capitale iraniana Tehran circa due settimane fa, si teme un attacco dell'Iran e dei suoi alleati contro Israele.

Sirene d'allarme nel nord di Israele

Nel frattempo, il reciproco bombardamento tra Israele e Hezbollah continua lungo il confine tra i due paesi. Il ministero della Salute del Libano ha riferito che tre persone sono state uccise negli attacchi israeliani in aree vicino al confine. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver attaccato le strutture militari della milizia nel sud del Libano dopo gli attacchi di Hezbollah. Due terroristi di Hezbollah sono stati "neutralizzati". Nessuna delle affermazioni è stata verificata in modo indipendente. Ore prima dell'inizio dei colloqui di Gaza, le sirene sono suonate di nuovo nel nord di Israele vicino al confine con il Libano, come ha riferito l'esercito israeliano durante la notte.

La milizia di Hezbollah afferma di agire in solidarietà con Hamas a Gaza. Entrambi sono alleati dell'Iran.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris sono stati informati dal loro team di sicurezza nazionale degli sviluppi nel Medio Oriente. Sono stati informati delle misure militari adottate dagli Stati Uniti per sostenere la difesa di Israele, nonché degli sforzi diplomatici per ridurre la tensione e concludere un accordo nel conflitto di Gaza, ha detto la Casa Bianca.

Mentre l'esercito israeliano è stato in allerta massima per giorni, gli Stati Uniti hanno notevolmente rafforzato la loro presenza militare nella regione. Gli Stati Uniti, come Israele, sono considerati acerrimi nemici dell'Iran.

Il Segretario di Stato Antony Blinken ha parlato con il suo omologo egiziano, Sameh Shoukry, secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, esprimendo gratitudine per gli "effort decisivi" dell'Egitto per raggiungere un accordo per Gaza. Hamas ha dichiarato che non parteciperà al nuovo round di colloqui e sarà informato sui punti discussi in seguito. Un ufficiale arabo ha detto a "The Times of Israel" che i rappresentanti di Hamas non sarebbero stati nella stessa stanza della delegazione israeliana, con il formato "essenzialmente lo stesso" dei round precedenti.

Secondo le informazioni dell'agenzia di stampa dpa, il direttore della CIA William Burns, il primo ministro del Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani e il capo dei servizi di intelligence egiziani Abbas Kamel sono attesi a Doha. La delegazione israeliana sarà probabilmente guidata ancora una volta dal capo del Mossad David Barnea e dal capo del Shin Bet Ronen Bar. L'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato l'autorizzazione alla partenza della delegazione israeliana per Doha e il loro mandato per i negoziati, senza fornire ulteriori dettagli.

L'incertezza circonda i colloqui di Doha

Cosa porteranno i colloqui di Doha è del tutto incerto. Negli ultimi mesi, le speranze di un breakthrough sono emerse più volte, solo per essere deluse. L'ultimo round di colloqui non ha portato a molti progressi. Netanyahu ha respinto le affermazioni che avesse imposto nuove condizioni, bloccando un accordo. Ha accusato Hamas di aver presentato invece nuove richieste. Netanyahu mira a smantellare militarmente Hamas nella Striscia di Gaza e a garantire che non possa governare la regione costiera, che è stata bloccata da Israele per molti anni.

L'7 ottobre 2023, Hamas e altri gruppi della Striscia di Gaza hanno lanciato un attacco a sorpresa nel sud di Israele, uccidendo più di 1.200 persone e prendendo altre 250 come ostaggi. Questo massacro ha scatenato la guerra. Israele ha risposto con massicci bombardamenti aerei e un'offensiva terrestre a Gaza. Secondo il ministero della Salute controllato da Hamas, quasi 40.000 persone sono state uccise da allora. La figura non distingue tra civili e combattenti e non può essere verificata in modo indipendente. Data la alta numero di vittime civili e la situazione catastrofica nella Striscia di Gaza, Israele si trova di fronte a una crescente critica internazionale.

Durante una breve tregua, più di 100 ostaggi israeliani sono stati rilasciati, per lo più donne e anziani. Attualmente, si ritiene che Hamas detenga 115 ostaggi, ma molti potrebbero non essere più vivi.

